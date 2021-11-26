Копирование стиля: почему в Северной Корее запретили носить кожаные вещи

Северная Корея вводит запрет на кожаные тренчи, чтобы не дать обычным гражданам копировать стиль своего верховного лидера Ким Чен Ина. Об этом сообщает Radio Free Asia.

Ким Чен Ин, замеченный в кожаной куртке - Insider

Сейчас действует полный запрет для мужчин носить кожаные плащи, а полиция ходит по улицам, чтобы изымать куртки как у граждан, так и у продавцов. Согласно информации издания, подавление началось после того, как люди массово начали подражать стилю Ким Чен Ина.

"Во время военного парада на 8-м съезде партии в январе этого года Высшее Достоинство и все чиновники были показаны в кожаных пальто", — сообщил источник Радио Свободная Азия.

Источник добавляет, что кожаные пальто также приобрели популярность среди северокорейских женщин после того, как их одела сестра верховного лидера Северной Кореи Ким Йо Чжон.

"Кожаные пальто начали признавать символом власти", — сообщил источник RFA, добавив, что это побудило продавцов одежды начать импортировать синтетическую кожу, чтобы копировать внешность Ким.

Как сообщают в источнике, молодые мужчины протестуют, говоря, что купили пальто за свои деньги и нет оснований их забирать.

По данным Radio Free Asia, покупка натуральной кожи в Северной Корее очень дорогая, а пальто из коровьей кожи стоит около 34 долларов. Сделанные из синтетической кожи стоят вдвое дешевле и продаются примерно за 16 долларов. Это космическая сумма, учитывая, что, по данным южнокорейской газеты Korea Joongang Daily, средняя месячная зарплата в Северной Корее в 2018 году составила около 4000 вон (0,66 долларов США).

Как сообщили ранее "Комментарии", Северная Корея продолжает работать над ядерными бомбами.

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