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Лидер КНДР Ким Чен Ын, благодаря Путину, может потерять власть: о чем речь

Если лидер КНДР Ким Чен Ын отправит свои войска в Украину, то может потерять власть, сказал в эфире Freedom эксперт-международник Евгений Добряк

сегодня, 20:11
Автор:
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Ткачик Олеся
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Прямое вмешательство Северной Кореи в войну против Украины на стороне террористической России может иметь роковые последствия для режима Ким Чен Ына, считает эксперт-международник Евгений Добряк.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, благодаря Путину, может потерять власть: о чем речь

Ким Чен Ын

Эксперт призвал представить, что 100 тысяч корейских солдат окажутся в центре Европы. По его словам, для Северной Кореи это означает потерю солдат, которые увидят реальную жизнь, которая кардинально отличается от военного коммунизма в их стране.

Эксперт не верит, что Северная Корея окажет прямую военную помощь, поскольку там понимают риски для своего режима.

Добряк убежден, что вмешательство в конфликты может привести к падению режима Ким Чен Ына. По его мнению, это не более чем теоретические сценарии, которые просто распространили в информационном поле и указали в подписанном документе о всеобъемлющем партнерстве.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в соглашении о партнерстве, которое было подписано между РФ и КНДР, есть норма по военной помощи РФ со стороны КНДР в случае нападения на нее стран НАТО. То есть, в случае отправки в Украину инструкторов НАТО РФ может расценить это как нападение блока и обратиться в КНДР за военной помощью в виде военных дивизий, а не только боеприпасов. При этом известно, что у КНДР численность армии плюс резерв — около 2 млн. солдат. Общая численность населения – 22 млн человек. То есть КНДР может достаточно легко передать в распоряжение РФ, например, 100 тыс. солдат или даже 200 тысяч. Для которых зарплата в 1000 долларов в месяц будет "космосом".

Впрочем, сам кремлевский диктатор заявил, что нет необходимости использовать войска КНДР в Донбассе.




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Источник: https://uatv.ua/uk/kim-chen-yn-ne-vidpravyt-svoyih-soldativ-voyuvaty-proty-ukrayiny-argument-eksperta/
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