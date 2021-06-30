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Главная Новости Мир Азия Лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал об «инциденте», связанном с коронавирусом
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Лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал об «инциденте», связанном с коронавирусом

В то же время подробностей относительно упомянутого диктатором "серьезного инцидента" не сообщается

сегодня, 05:45
Автор:

Ольга Чародий

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын рассказал о связанном с COVID-19 "серьезном инциденте", который может угрожать безопасности страны. Об этом 30 июня со ссылкой на KCNA сообщает Yonhap.

Лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал об «инциденте», связанном с коронавирусом

Ким Чен Ын - фото из открытых источников

Во время заседания политбюро Трудовой партии Кореи диктатор обвинил высокопоставленных чиновников в пренебрежении своими обязанностями во время выполнения мероприятий, необходимых для борьбы с глобальной пандемией коронавируса.

"Пренебрегая важными решениями партии в ее национальной чрезвычайной антивирусной борьбе в рамках подготовки к глобальному кризису в области здравоохранения, ответственные должностные лица спровоцировали серьезный инцидент, который создает огромный кризис для безопасности страны и ее народа", — заявил Ким Чен Ын.

По словам лидера Северной Кореи, "основным фактором, который препятствует выполнению важных задач, является неспособность и безответственность высших должностных лиц".

"Общепартийная борьба должна вестись против идеологических дефектов и всевозможных негативных факторов, которые оказываются среди высших должностных лиц", — высказался он.

В то же время подробностей относительно упомянутого диктатором "серьезного инцидента" не сообщается.

 Напомним, КНДР должна быть готова как к диалогу, так и к конфронтации с США. Об этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил во время пленума ЦК Трудовой партии Кореи. Лидер КНДР "детально проанализировал политическую тенденцию новой администрации США в отношении Республики и разъяснил соответствующие стратегические и тактические меры противодействия и направления деятельности, которые необходимо поддерживать в отношениях с США в ближайшие дни".



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Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20210630000951325?section=nk/nk
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