Лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал об «инциденте», связанном с коронавирусом

BTC/USD
35118.17
ETH/USD
2125.25
LTC/USD
142.38
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
рассказал о связанном с COVID-19 "серьезном инциденте", который может
угрожать безопасности страны. Об этом 30 июня со ссылкой на KCNA сообщает
Yonhap.
Ким Чен Ын - фото из открытых источников
Во время заседания политбюро Трудовой партии Кореи диктатор
обвинил высокопоставленных чиновников в пренебрежении своими обязанностями во
время выполнения мероприятий, необходимых для борьбы с глобальной пандемией
коронавируса.
По словам лидера Северной Кореи, "основным фактором,
который препятствует выполнению важных задач, является неспособность и
безответственность высших должностных лиц".
В то же время подробностей относительно упомянутого
диктатором "серьезного инцидента" не сообщается.
Напомним, КНДР должна быть готова как к диалогу, так и к конфронтации с США. Об этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил во время пленума ЦК Трудовой партии Кореи. Лидер КНДР "детально проанализировал политическую тенденцию новой администрации США в отношении Республики и разъяснил соответствующие стратегические и тактические меры противодействия и направления деятельности, которые необходимо поддерживать в отношениях с США в ближайшие дни".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости