logo

BTC/USD

48259.16

ETH/USD

3926.16

LTC/USD

153.83

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Малайзия страдает от масштабных наводнений: число жертв увеличилось (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Малайзия страдает от масштабных наводнений: число жертв увеличилось (ВИДЕО)

От непогоды в Малайзии пострадали 210 населённых пунктов

22 декабря 2021, 13:15
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Малайзии увеличилось число жертв наводнений. Об этом пишет издание Aljazeera. 

Малайзия страдает от масштабных наводнений: число жертв увеличилось (ВИДЕО)

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

Шесть малайзийских штатов страдают от масштабных наводнений, которые обрушились на них после продолжительных ливней. Потоки воды затопили города, а также заблокировали автодороги. В настоящее время уже известно о 27 погибших. 

Сильнее всего непогода ударила по таким штатам, как Селангорн и Паханг. Там зафиксировано наибольшее количество погибших. 

Свои дома были вынуждены покинуть десятки тысяч граждан. Они эвакуировались в безопасные районы. 

Сообщается, что всего от разбушевавшейся стихии пострадали 210 населённых пунктов. Продолжаются поисково-спасательные операции. В них принимают участие военные, спасатели и волонтеры. 

В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Израиле разбушевался шторм "Кармель". Плохие погодные условия сопровождались сильными ветрами, дождями и снегом. По словам специалистов, порывы метра могли достигать скорости около 100 километров в час. На горе Хермон выпало до 30 сантиметров снега. В одном из городов из-за сильного ветра на местного жителя рухнуло дерево. Мужчина был госпитализирован. В настоящее время за его жизнь бороться медики. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Великобритании замечена радуга-альбинос. Редкое природное явление может возникнуть при взаимодействии солнечного света с туманом. Туманная радуга имеет белый цвет, однако иногда внутрення сторона может быть немного окрашена в фиолетовый цвет, а внешняя в оранжевый. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.aljazeera.com/news/2021/12/22/14-dead-70000-displaced-in-malaysian-floods
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!