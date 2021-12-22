Малайзия страдает от масштабных наводнений: число жертв увеличилось (ВИДЕО)

В Малайзии увеличилось число жертв наводнений. Об этом пишет издание Aljazeera.

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

Шесть малайзийских штатов страдают от масштабных наводнений, которые обрушились на них после продолжительных ливней. Потоки воды затопили города, а также заблокировали автодороги. В настоящее время уже известно о 27 погибших.

Сильнее всего непогода ударила по таким штатам, как Селангорн и Паханг. Там зафиксировано наибольшее количество погибших.

Свои дома были вынуждены покинуть десятки тысяч граждан. Они эвакуировались в безопасные районы.

Сообщается, что всего от разбушевавшейся стихии пострадали 210 населённых пунктов. Продолжаются поисково-спасательные операции. В них принимают участие военные, спасатели и волонтеры.

В Сети появляются видео с места событий.

в Израиле разбушевался шторм "Кармель" . Плохие погодные условия сопровождались сильными ветрами, дождями и снегом. По словам специалистов, порывы метра могли достигать скорости около 100 километров в час. На горе Хермон выпало до 30 сантиметров снега. В одном из городов из-за сильного ветра на местного жителя рухнуло дерево. Мужчина был госпитализирован. В настоящее время за его жизнь бороться медики.

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