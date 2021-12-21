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В Израиле разбушевался шторм "Кармель": есть погибшие (ВИДЕО)

Израиль накрыли дожди, снегопады и сильные ветры

21 декабря 2021, 17:50
Автор:

Денис Подставной
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Израиль страдает от шторма. Об этом пишет издание The Watchers.

В Израиле разбушевался шторм "Кармель": есть погибшие (ВИДЕО)

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Вчера, 20 декабря, в Израиле разбушевался шторм под названием "Кармель". Непогода сопровождалась сильными ветрами, ливнями и снегом. Согласно данным специалистов, пик шторма ожидается сегодня, после чего к среде, 22 декабря, он постепенно ослабеет и утихнет.

Метеорологическая служба Израиля предупредила о сильных ветрах, скорость которых может доходить до 100 километров в час, осадков в виде дождя — до 100 миллиметров и волнах до 4-6 метров. 

По состоянию на сегодняшний день, на горе Хермон выпало до десяти сантиметров снега у основания и до 30 сантиметров на вершине.

Издание Jewishnews в Нетании из-за сильного ветра на 49-летнего мужчину обрушилось дерево. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи определили состояние мужчины, как критическое. Несколько граждан по всей стране попали в больницу от переохлаждения. 

Набережная в Тель-Авиве оказалась полностью затоплена водой. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что образовавшиеся из-за проливных дождей наводнения убивают людей и разрушают дома в Малайзии. В настоящее время известно о 15 погибших. Многие местные жители были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться. Наибольшее количество жертв стихии зафиксировано в Селангорне и Паханге.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что США всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 6.2 балла по шкале Рихтера. Его эпицентр находился неподалёку от побережья штата Калифорния. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 километров.


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Источник: https://watchers.news/2021/12/20/winter-storm-carmel-israel-rare-snow-alexandria-december-2021/
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