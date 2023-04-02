Мало кто знает, что это четвертая армия мира

Когда мы пытаемся вспомнить сильнейшие армии мира, на ум приходит США, Китай, возможно даже Россия. Однако немногие знают, что четвертой армией мира является индийская. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Global Firepower.

Четвертая армия мира. Фото из открытых источников

Согласно индексу сильнейших армий мира Global Firepower на первом месте находятся Соединенные Штаты, далее следует вторая армия мира, за ней Китай и на четвертом месте Индия. Хотя эта азиатская страна уступает лидерам, по многим характеристикам силы армии является одной из лучших.

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По численности военных Индия уступает только Китаю, по количеству самолетов страна занимает четвертую позицию, по количеству танков – 6 место, а по численности военно-морского флота находится на 8 строчке. Индия также в лидерах по количеству артиллерийских установок, бронетранспортеров и РСЗО. По расходам на военное дело Индия уступает только Китаю и США. Военный бюджет азиатской страны составляет около 77 млрд долларов.

Следует также добавить, что Индия входит в клуб ядерных держав. Страна получила статус ядерного государства в 1974 году.

Развитие индийской армии связывают с постоянными военными конфликтами с Пакистаном, происходящими с момента разделения Британской Индии после Второй мировой войны. Также Индия имела военные конфликты с Китаем, однако отношения между странами стабильны.

Среди оружия Индия известна своей межконтинентальной баллистической ракетой Agni-5, которая может достигать цели на расстоянии 5500 км. Первый запуск прошел в 2012 году. С 2009 года на вооружении Индии находится зенитно-ракетный комплекс Akash, который может поражать цели в воздухе на расстоянии до 30 км.





Основной боевой танк Индии – это Arjun. Азиатская страна решила сама производить танки, поэтому несколько десятилетий вела самостоятельные разработки. В 2006 году запустил серийное производство танков Arjun. Также Индия сама производит гаубицы Dhanush, вертолеты HAL Dhruv, истребители Tejas и другую технику.





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