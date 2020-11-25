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Главная Новости Мир Азия Маски из золота и серебра, украшенные шелками, производят в Турции - сколько? (фото)
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Маски из золота и серебра, украшенные шелками, производят в Турции - сколько? (фото)

По мнению мастера, они обладают антибактериальными свойствами и спасают от коронавируса

сегодня, 18:51
Автор:

Татьяна Лозовенко

Стамбульский мастер изготавливает маски из золота и серебра. Серебряные продаются за 1500 лир (5355 грн), а золотые — за 20 тысяч лир (71405 грн).

Маски из золота и серебра, украшенные шелками, производят в Турции - сколько? (фото)

Фото: из открытых источников

Фатих Демирчи, который работал над формами для масок в течение 4 месяцев, сказал: "Мы изготовили их из чистого серебра. Серебро обладает антибактериальными свойствами и не содержит микробов", — сказал он.

Демирчи решил сделать первую серебряную маску за те 2,5 месяца, которые он провел у себя дома после того, как исследования ученых обнаружили, что серебро обладает антибактериальными свойствами.  

"Маска весит 20 граммов. Сверху и снизу есть губки из шелка. Они обеспечивают комфорт для лица. Нет проблем. Нет проблем с дыханием. Серебро обладает антибактериальными свойствами. Микроб может выжить максимум 5 минут. Ученые уже исследовали этот факт. Говорят, что у серебра есть такая особенность. Серебро уже является веществом, которое широко используется в секторе здравоохранения".

Ранее "Комментарии" сообщали, что президент Турции Реджеп Эрдоган присутствовал на онлайн-открытии 36-го заседания COMCEC, где заявил, что Турция будет бороться исламофобией, которая превратилась в официальную политику стран Запада.


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Источник: https://www.ntv.com.tr/video/turkiye/altin-ve-gumus-maske-uretti,pWISHTNi2kOinzeOO-2jCA
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