Маски из золота и серебра, украшенные шелками, производят в Турции - сколько? (фото)

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Татьяна Лозовенко
Стамбульский мастер изготавливает маски из золота и серебра. Серебряные продаются за 1500 лир (5355 грн), а золотые — за 20 тысяч лир (71405 грн).
Фото: из открытых источников
Фатих Демирчи, который работал над формами для масок в течение 4 месяцев, сказал: "Мы изготовили их из чистого серебра. Серебро обладает антибактериальными свойствами и не содержит микробов", — сказал он.
Демирчи решил сделать первую серебряную маску за те 2,5 месяца, которые он провел у себя дома после того, как исследования ученых обнаружили, что серебро обладает антибактериальными свойствами.
Ранее "Комментарии" сообщали, что президент Турции Реджеп Эрдоган присутствовал на онлайн-открытии 36-го заседания COMCEC, где заявил, что Турция будет бороться исламофобией, которая превратилась в официальную политику стран Запада.
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