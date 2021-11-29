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Масштабные наводнения в Индии уносят жизни людей: объявлено чрезвычайное положение (ВИДЕО)

В индийском штате Тамил Наду за месяц выпало около тысячи миллиметров осадков

сегодня, 15:00
Автор:

Денис Подставной
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Индия страдает от масштабных наводнений. Об этом пишет издание ТСН. 

Масштабные наводнения в Индии уносят жизни людей: объявлено чрезвычайное положение (ВИДЕО)

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

На юге Индии из-за проливных дождей образовались наводнения, которые охватили территорию нескольких штатов. Сообщается, что больше всего от стихии пострадал штат Тамил Наду и его столица город Ченнай. Согласно данным специалистов, за месяц там выпало около одной тысячи миллиметров осадков. Из-за этого в штате ввели чрезвычайное положение.

Множество сел оказались затопленными. Местные жители вынуждены покидать свои дома и эвакуироваться в безопасные районы.  Отмечается, что в этом году сезон дождей является рекордным. За 200 лет это третий раз, когда в ноябре выпадало такое количество осадков. 

Метеорологи рассказали, что ливни прекратиться только через несколько дней. 

Из-за масштабных наводнений в индийском штате Андхра-Прадеш погибло по меньшей мере три десятка граждан. Многие пропали без вести. 

Наводнения в штате Андхра-Прадеш. Видео: YouTube-канал Ultramix TV

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарах продолжается. Открылось несколько новых жерл, из которой вытекает раскалённая лава. Реки вулканической породы имеют текучую консистенцию и достигают скорости шести метров в минуту.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что юг Перу всколыхнуло сильное землетрясение. Подземные толчки происходили на глубине более ста метров. Их магнитуда превышала семь баллов по шкале Рихтера. Стихия обрушила часть старинной церкви в одном из городов. В результате инцидента пострадали несколько граждан. Они получили легкие телесные повреждения. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/yug-indii-stradaet-ot-rekordnyh-navodneniy-zatopleny-neskolko-shtatov-1920322.html
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