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Главная Новости Мир Азия Министр здравоохранения уходит в отставку после того, как перебои с кислородом унесли жизни шести пациентов
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Министр здравоохранения уходит в отставку после того, как перебои с кислородом унесли жизни шести пациентов

Проблемы с кислородом возникли в одной из больниц Иордании

сегодня, 19:13
Автор:

Татьяна Веремеева

Министр здравоохранения Иордании подал в отставку в субботу, 13 марта, после того, как шесть человек погибли в результате перебоя с кислородом в больнице, где лечили больных коронавирусом. Об этом пишет Reuters.

Министр здравоохранения уходит в отставку после того, как перебои с кислородом унесли жизни шести пациентов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Перебои с поставками кислорода возникли в отделении интенсивной терапии, роддома и отделении коронавируса в правительственной больнице Нью-Солт к западу от столицы страны Аммана.

Представитель правительства заявил, что премьер-министр Бишер аль-Хасауна попросил министра здравоохранения Натира Обейдата уйти в отставку из-за несчастного случая, за который Обейдат, по словам самого экс-министра, несет моральную ответственность. Он отметил, что первоначальное расследование показало, что шесть смертей были вызваны одночасовым перебоем подачи кислорода в палаты, и что прокуроры занимаются этим делом.

Позже госпиталь посетил и король Иордании Абдалла.

Иордания сталкивается с резким ростом числа инфекций COVID-19, вызванных главным образом быстрой передачей британского варианта вируса. На прошлой неделе он объявил о более строгих мерах по сдерживанию распространения COVID-19 и вновь ввел полную блокировку по пятницам.

В четверг страна сообщила о 8300 новых случаях заболевания COVID-19, что является самым высоким ежедневным числом с тех пор, как в прошлом году в королевстве были зафиксированные первые случаи заражения коронавирусом.

В Иордании с населением около 10 миллионов человек зарегистрировано 385 533 случая заболевания COVID-19 и 5224 смерти.

Напомним, "Комментарии" писали, что в Японии обнаружили новый штамм коронавируса.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-jordan-hospital/jordan-health-minister-resigns-after-oxygen-outage-kills-six-patients-idUSKBN2B50A1
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