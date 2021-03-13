Министр здравоохранения уходит в отставку после того, как перебои с кислородом унесли жизни шести пациентов

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Татьяна Веремеева
Министр здравоохранения Иордании подал в отставку в субботу, 13 марта,
после того, как шесть человек погибли в результате перебоя с кислородом в
больнице, где лечили больных коронавирусом. Об этом пишет Reuters.
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Перебои с поставками кислорода возникли в отделении интенсивной терапии,
роддома и отделении коронавируса в правительственной больнице Нью-Солт к западу
от столицы страны Аммана.
Представитель правительства заявил, что премьер-министр Бишер аль-Хасауна
попросил министра здравоохранения Натира Обейдата уйти в отставку из-за
несчастного случая, за который Обейдат, по словам самого экс-министра, несет моральную
ответственность. Он отметил, что первоначальное расследование показало, что
шесть смертей были вызваны одночасовым перебоем подачи кислорода в палаты, и
что прокуроры занимаются этим делом.
Позже госпиталь посетил и король Иордании Абдалла.
Иордания сталкивается с резким ростом числа инфекций COVID-19, вызванных
главным образом быстрой передачей британского варианта вируса. На прошлой
неделе он объявил о более строгих мерах по сдерживанию распространения COVID-19
и вновь ввел полную блокировку по пятницам.
В четверг страна сообщила о 8300 новых случаях заболевания COVID-19, что
является самым высоким ежедневным числом с тех пор, как в прошлом году в
королевстве были зафиксированные первые случаи заражения коронавирусом.
В Иордании с населением около 10 миллионов человек зарегистрировано 385 533
случая заболевания COVID-19 и 5224 смерти.
Напомним, "Комментарии" писали, что в
Японии обнаружили новый штамм коронавируса.
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