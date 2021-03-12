В Японии обнаружили новый штамм коронавируса: чем он примечателен

Японские власти бьют тревогу — сегодня, 12 марта, в стране объявили о первом случае заболевания новым, ранее неизвестным штаммом коронавируса. Об инциденте сообщает издание Kyodo News.



Японцы выявили новый штамм коронавируса. Фото из открытых источников

Переносчиком вируса стал 60-летний мужчина, прилетевший из Филиппин еще в конце февраля. Пройдя необходимый тест на коронавирус, он получил положительный результат. Разница лишь в том, что болезнь у путешественника протекала без любых видимых симптомов.

После проверки всех нужных анализов, ученые Японского национального института инфекционных болезней сообщили, что в организме мужчины обнаружен новый, иначе мутировавший вирус COVID-19. Точных данных, кроме микроизображения, о штамме неизвестно.





Впрочем, медики уже прогнозируют, что он способен стать столь же опасным, как и прежде выявленные "британский", "бразильский" или "южноафриканский" виды коронавируса.

К слову, это уже не впервые новые штаммы SARS-CoV-2 обнаруживают именно в Японии. Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в начале января сразу у четырех туристов обнаружили так называемый "бразильский" вирус. У трех из заболевших болезнь протекала в тяжелой форме. По сообщениям ученных, обнаруженный штамм мутировал от изначальной формы минимум 12 раз.

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