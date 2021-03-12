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Главная Новости Мир Азия В Японии обнаружили новый штамм коронавируса: чем он примечателен
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В Японии обнаружили новый штамм коронавируса: чем он примечателен

Японские ученые уверены: штамм настолько же опасен, как и «британский»

сегодня, 20:49
Автор:

Вечканова Елена

Японские власти бьют тревогу — сегодня, 12 марта, в стране объявили о первом случае заболевания новым, ранее неизвестным штаммом коронавируса. Об инциденте сообщает издание Kyodo News.

В Японии обнаружили новый штамм коронавируса: чем он примечателен

Японцы выявили новый штамм коронавируса. Фото из открытых источников

Переносчиком вируса стал 60-летний мужчина, прилетевший из Филиппин еще в конце февраля. Пройдя необходимый тест на коронавирус, он получил положительный результат. Разница лишь в том, что болезнь у путешественника протекала без любых видимых симптомов.

После проверки всех нужных анализов, ученые Японского национального института инфекционных болезней сообщили, что в организме мужчины обнаружен новый, иначе мутировавший вирус COVID-19. Точных данных, кроме микроизображения, о штамме неизвестно.

В Японии обнаружили новый штамм коронавируса: чем он примечателен - фото 2

Впрочем, медики уже прогнозируют, что он способен стать столь же опасным, как и прежде выявленные "британский", "бразильский" или "южноафриканский" виды коронавируса.

К слову, это уже не впервые новые штаммы SARS-CoV-2 обнаруживают именно в Японии. Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в начале января сразу у четырех туристов обнаружили так называемый "бразильский" вирус. У трех из заболевших болезнь протекала в тяжелой форме. По сообщениям ученных, обнаруженный штамм мутировал от изначальной формы минимум 12 раз.

Также на портале найдутся советы от украинского семейного врача и педиатра насчет лечения от коронавируса. Медик порекомендует, как можно уберечь собственный кошелек от разорения, если болезнь таки не прошла стороной.

Дополнительно можно узнать, кто из украинцев может рассчитывать на вакцинацию против COVID-19 вне очереди — Минздрав обновил список лиц, которым это разрешено.


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Источник: https://english.kyodonews.net/news/2021/03/f490b9d06b6d-new-coronavirus-variant-found-in-traveler-from-philippines-japan.html
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