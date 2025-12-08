logo

Главная Новости Мир Азия Мир Трампа трещит по швам: две страны начали новые бои после подписания "исторического" мирного соглашения
commentss НОВОСТИ Все новости

Мир Трампа трещит по швам: две страны начали новые бои после подписания "исторического" мирного соглашения

На границе Таиланда и Камбоджи снова вспыхнули боевые столкновения после подписания мирного соглашения с участием Дональда Трампа

8 декабря 2025, 09:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Боевые стычки на границе между Таиландом и Камбоджей вспыхнули с новой силой, и это произошло менее чем через две недели после подписания мирного соглашения, которое президент США Дональд Трамп назвал "прорывом, которого никто не ожидал". Несмотря на обещания американского лидера о стабильности, регион снова оказался на грани эскалации.

Мир Трампа трещит по швам: две страны начали новые бои после подписания "исторического" мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Таиландские военные сообщили, что их подразделения нанесли авиаудары по камбоджийским позициям в ответ на артиллерийский обстрел базы Анупонг. В результате атаки погиб один тайский солдат, четверо получили ранения. Портал Khaosod уточняет, что в ответ были задействованы истребители F-16, ударившие по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

По данным Второго армейского округа Таиланда, накануне камбоджийские подразделения перебросили на границу тяжелую технику, включая танки Т-55, а также организовали эвакуацию гражданских и провели инженерные работы. Именно после этого в районе Пху Пха Лек – Пхалан Хин Паэт Кон в провинции Сисакет и произошли боевые столкновения между Таиландом и Камбоджей.

Минобороны Камбоджи называет заявления Таиланда "ложными" и подчеркивает, что не нарушало прекращения огня. В Пномпене утверждают, что тайская сторона пытается создать "ненужную военную напряженность" и уже обратилась к АСЕАН с просьбой расследовать инцидент.

Несмотря на решение Международного суда ООН, который еще в 1962 году признал храм Пра Пра Вихеар территорией Камбоджи и подтвердил это в 2013-м, локальные бои возникают регулярно. Летом 2025 года столкновения фиксировались по меньшей мере в шести пунктах границы, а удары камбоджийских РСЗО приводили к гибели гражданских.

Напомним, что мирное соглашение между Таиландом и Камбоджей при посредничестве Трампа было подписано 26 октября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что умерла королева-мать Таиланда Сирикит. Страна объявила годовой траур.

Также "Комментарии" писали, что украинка поделилась впечатлениями от путешествия по Камбодже, которое назвала самой дешевой страной.



