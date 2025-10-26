Померла королева-мати Таїланду Сірікіт: країна оголосила річний траур

У Таїланді на 94-му році життя померла королева-мати Сірікіт, вдова легендарного монарха Бхумібола Адульядета (Рами IX), який правив країною понад 70 років. Про її смерть 24 жовтня повідомило Бюро королівського двору.

У Таїланді померла королева Сірікіт. Фото: Reuters

Королева Сірікіт вважалася однією з найшанованіших постатей сучасного Таїланду. Вона залишила глибокий слід у суспільстві завдяки своїй благодійній діяльності, підтримці освіти, мистецтва та збереженню традицій. Для багатьох тайців вона уособлювала ідеал материнської турботи, а її день народження 12 серпня став у 1976 році офіційним Днем матері та національним святом.

Після інсульту в 2012 році Сірікіт повністю відійшла від публічного життя. Востаннє вона з’являлася на офіційних заходах понад десять років тому.

Як повідомили у палаці, Сірікіт перебувала в лікарні з 2019 року через кілька хронічних захворювань. 17 жовтня у неї розвинулася інфекція крові, а 24 жовтня вона померла.

У Таїланді траур через смерть королеви Сірікіт

У країні оголошено річний національний траур для членів королівської родини та двору.

Королева Сірікіт була дружиною короля Бхумібола Адульядета, який зійшов на трон у 1946 році та став найдовше правлячим монархом Таїланду. Після його смерті у 2016 році трон успадкував їхній син король Маха Ваджіралонгкорн (Рама X). Після його коронації у 2019 році Сірікіт офіційно отримала титул королеви-матері.

