Мир Трампа тріщить по швах: дві країни почали нові бої після підписання "історичної" мирної угоди

Бойові сутички на кордоні між Таїландом і Камбоджею спалахнули з новою силою, і це сталося менш ніж за два тижні після підписання мирної угоди, яку президент США Дональд Трамп назвав "проривом, якого ніхто не очікував". Попри обіцянки американського лідера про стабільність, регіон знову опинився на межі ескалації.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Таїландські військові повідомили, що їхні підрозділи завдали авіаударів по камбоджійських позиціях у відповідь на артилерійський обстріл бази Анупонг. Унаслідок атаки загинув один тайський солдат, четверо дістали поранення. Портал Khaosod уточнює, що у відповідь були задіяні винищувачі F-16, які вдарили по камбоджійській артилерії в районі Чонг Ан Ма.

За даними Другого армійського округу Таїланду, напередодні камбоджійські підрозділи перекинули до кордону важку техніку, включно з танками Т-55, а також організували евакуацію цивільних та провели інженерні роботи. Саме після цього в районі Пху Пха Лек — Пхалан Хін Пает Кон у провінції Сісакет і сталися бойові зіткнення між Таїландом та Камбоджею.

Міноборони Камбоджі називає заяви Таїланду "неправдивими" та наголошує, що не порушувало припинення вогню. У Пномпені стверджують, що тайська сторона намагається створити "непотрібну військову напруженість" і вже звернулася до АСЕАН із проханням розслідувати інцидент.

Попри рішення Міжнародного суду ООН, який ще 1962 року визнав храмовий комплекс Пра Віхеар територією Камбоджі і підтвердив це у 2013-му, локальні бої виникають регулярно. Улітку 2025 року сутички фіксувалися щонайменше в шести пунктах кордону, а удари камбоджійських РСЗВ призводили до загибелі цивільних.

Нагадаємо, що мирна угода між Таїландом та Камбоджею за посередництва Трампа була підписана 26 жовтня.

