Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел беседу с российским лидером Владимиром Путиным.

Моде и Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пост Моде в Twitter.

Моди отметил, что во время разговора с Путиным обсуждали его визит в Киев и войну между Россией и Украиной, которую индийский премьер описывает как "российско-украинский конфликт".

"Сегодня состоялся разговор с президентом Путиным... Мы обменялись мнениями по поводу российско-украинского конфликта и моими впечатлениями от недавнего визита в Украину. Я подтвердил твердую приверженность Индии к поддержке скорейшего, крепкого и мирного разрешения конфликта", — написал Моди.

Кроме того, Моди сообщил, что в ходе беседы были обсуждены "меры по дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин пожаловался Моде на действия Киева . Российский диктатор Владимир Путин позвонил премьер-министру Индии Нарендри Моди и в ходе беседы дал принципиальную оценку "деструктивной линии" киевской власти и ее западным покровителям, заявили в пресс-службе Кремля.

Там сообщают, что Путин ознакомил Моди с ключевым подходом РФ "относительно путей разрешения" украинского конфликта. В свою очередь, сообщают в пресс-службе Кремля, Моди рассказал Путину о своем недавнем визите в Киев и отметил заинтересованность Индии в дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Украины.

Также стороны обсудили реализацию договоренностей в торгово-экономической сфере, которые были достигнуты по итогам недавнего визита Моди в РФ, и выразили удовлетворение сотрудничеством двух стран в рамках БРИКС. Индийский премьер подтвердил свое намерение принять участие в саммите объединения в Казани в октябре 2024 года, заявили в пресс-службе Кремля.

