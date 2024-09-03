Монголия после шквала критики наконец-то ответила, почему не арестовала Путина

Монголия объяснила, что не имела возможности выполнить ордер Международного уголовного суда на арест российского президента Владимира Путина из-за своей существенной зависимости от энергоносителей из России. В заявлении для издания Politico представитель правительства страны указал, что 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии Монголия получает именно от РФ.

Визит Путина в Монголию (фото из открытых источников)

"Эти поставки критически важны для обеспечения нашего выживания и жизнедеятельности наших граждан", – подчеркнул спикер правительства.

В своей позиции Монголия также акцентировала внимание на том, что всегда следовала принципам нейтралитета во внешней политике и дипломатических отношениях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что МИД Украины сделал заявление . Монголия не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина во время его визита в Улан-Батор. Министерство иностранных дел Украины выразило свое возмущение, назвав этот акт серьезным ударом по международной системе уголовного права и объявило о намерении работать над последствиями для Монголии.

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин прибыл в Монголию сегодня, где он как государство-участник Римского устава обязано было исполнить ордер Международного уголовного суда на арест Путина. Однако новостей об аресте Путина пока не поступало. Более того, Путина в Улан-Баторе встретили почетный караул и ряд чиновников.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, во время визита Путина в Монголию планируется обсуждение строительства нового газопровода "Сила Сибири 2" через Монголию в Китай. Это, вероятно, объясняет, почему Путин получил гарантии того, что он не будет арестован по ордеру Международного уголовного суда.

