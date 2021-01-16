Мощное землетрясение в индонезийском Сулавеси унесло жизни десятков человек, сотни получили ранения

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Татьяна Веремеева
По меньшей мере 42 человека погибли и еще сотни получили
ранения после землетрясения магнитудой 6,2 на индонезийском острове Сулавеси,
сообщает индонезийское агентство по борьбе со стихийными бедствиями. Об этом
пишет CNN.
Землетрясение в Индонезии
Эпицентр землетрясения, которое произошло в 1:28 по
Джакартскому времени, находился в 6 километрах к северо-востоку от города
Маджене, на глубине 10 километров, сообщает индонезийское агентство
метеорологии, климатологии и геофизики.
Тридцать четыре человека погибли в городе Мамуджу,
расположенном к северу от эпицентра, а еще восемь – в Маджене.
По данным Национального совета страны по борьбе со
стихийными бедствиями, в Маджене по меньшей мере 637 человек получили ранения и
15 тыс. жителей были перемещены. Тысячи жителей покинули свои дома в поисках
безопасности после землетрясения, которое могло сильно ощущаться в течение
пяти-семи секунд и повредило по меньшей мере 300 домов в Маджене. Другие здания
также сильно пострадали, в том числе военное командование в Маджене, а также
гостиницы и правительственные здания в Мамуджу.
По данным местных поисково-спасательных команд, многие
люди все еще находятся в ловушке под обрушившимися зданиями.
Агентство по метеорологии, климатологии и геофизике
страны заявило, что землетрясение не вызвало цунами, основанное на
моделировании агентства по метеорологии и климатологии.
Индонезия, страна с высокой тектонической активностью,
расположенная в так называемом тихоокеанском "Огненном кольце", регулярно
подвергается землетрясениям. В 2018 году разрушительное землетрясение
магнитудой 6,2 и последовавшее за ним цунами обрушились на город Палу в
Сулавеси, унося жизни тысяч людей.
Ранее "Комментарии" писали, что жители нескольких городов
Хорватии ощутили сильные, хоть и короткие, подземные
толчки. Их мощность по шкале Рихтера составила 4,7, 4,8 и 3,9 балла.
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