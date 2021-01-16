Мощное землетрясение в индонезийском Сулавеси унесло жизни десятков человек, сотни получили ранения

По меньшей мере 42 человека погибли и еще сотни получили ранения после землетрясения магнитудой 6,2 на индонезийском острове Сулавеси, сообщает индонезийское агентство по борьбе со стихийными бедствиями. Об этом пишет CNN.



Землетрясение в Индонезии

Эпицентр землетрясения, которое произошло в 1:28 по Джакартскому времени, находился в 6 километрах к северо-востоку от города Маджене, на глубине 10 километров, сообщает индонезийское агентство метеорологии, климатологии и геофизики.

Тридцать четыре человека погибли в городе Мамуджу, расположенном к северу от эпицентра, а еще восемь – в Маджене.

По данным Национального совета страны по борьбе со стихийными бедствиями, в Маджене по меньшей мере 637 человек получили ранения и 15 тыс. жителей были перемещены. Тысячи жителей покинули свои дома в поисках безопасности после землетрясения, которое могло сильно ощущаться в течение пяти-семи секунд и повредило по меньшей мере 300 домов в Маджене. Другие здания также сильно пострадали, в том числе военное командование в Маджене, а также гостиницы и правительственные здания в Мамуджу.

По данным местных поисково-спасательных команд, многие люди все еще находятся в ловушке под обрушившимися зданиями.

Агентство по метеорологии, климатологии и геофизике страны заявило, что землетрясение не вызвало цунами, основанное на моделировании агентства по метеорологии и климатологии.

Индонезия, страна с высокой тектонической активностью, расположенная в так называемом тихоокеанском "Огненном кольце", регулярно подвергается землетрясениям. В 2018 году разрушительное землетрясение магнитудой 6,2 и последовавшее за ним цунами обрушились на город Палу в Сулавеси, унося жизни тысяч людей.

Ранее "Комментарии" писали, что жители нескольких городов Хорватии ощутили сильные, хоть и короткие, подземные толчки. Их мощность по шкале Рихтера составила 4,7, 4,8 и 3,9 балла.

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