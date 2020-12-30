В Хорватии - новые землетрясения: люди ночевали на улицах

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Светлана Шкурупий
В среду, 30 декабря, жители нескольких городов Хорватии снова ощутили сильные, хоть и короткие, подземные толчки. Их мощность по шкале Рихтера составила 4,7, 4,8 и 3,9 балла.
землетрясения в Хорватии / фото: Vecernji List
Известно, что землетрясения начались 28 декабря и задели такие города, как Петринья, Загреб, Велика-Горица и Карловац. Эпицентр первого землетрясения, произошедшего в 6.15 сегодняшнего утра, находился в 12 километрах к юго-западу от курортного города Сисак на глубине 8 километров.
Известно, что люди боялись оставаться в своих домах, поэтому некоторые ночевали в машинах, а некоторые на улице, возле костров.
На кадрах, опубликованных в сети с места событий, видно, что в результате землетрясения разрушено множество жилых домов, людей вытаскивали из-под обломков. В самые пострадавшие районы отправляли военных для помощи. Количество жертв в результате землетрясений возросло до 7.
Напомним, что землетрясения в Хорватии продолжаются уже 3 суток, сначала было два мощных подземных толчка, которые разрушили старые здания и привели к травмам нескольких людей. А на следующих день землетрясения повторились, тогда были зафиксированы первые жертвы.
По данным МИД Украины, по состоянию на вечер вторника, украинцы в Хорватии не пострадали. Но здание посольства Украины получило повреждения.
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