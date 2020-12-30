kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.12.2020

BTC/USD

27805.81

ETH/USD

730.26

LTC/USD

126.08

НБУ 30.12.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.73

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Европа В Хорватии - новые землетрясения: люди ночевали на улицах
commentss НОВОСТИ Все новости

В Хорватии - новые землетрясения: люди ночевали на улицах

Количество жертв в результате землетрясений возросло до 7

сегодня, 10:40
Автор:

Светлана Шкурупий

В среду, 30 декабря, жители нескольких городов Хорватии снова ощутили сильные, хоть и короткие, подземные толчки. Их мощность по шкале Рихтера составила 4,7, 4,8 и 3,9 балла.

В Хорватии - новые землетрясения: люди ночевали на улицах

землетрясения в Хорватии / фото: Vecernji List

Известно, что землетрясения начались 28 декабря и задели такие города, как Петринья, Загреб, Велика-Горица и Карловац. Эпицентр первого землетрясения, произошедшего в 6.15 сегодняшнего утра, находился в 12 километрах к юго-западу от курортного города Сисак на глубине 8 километров.

"Доброе утро, нам не хорошо. Сегодня утром в 6.15 нас снова трясет, коротко, но сильно. Все, что еще не упало, падает и разрушается", — прокомментировал случившееся мэр Петриньи Даринко Думбович.

Известно, что люди боялись оставаться в своих домах, поэтому некоторые ночевали в машинах, а некоторые на улице, возле костров. 

На кадрах, опубликованных в сети с места событий, видно, что в результате землетрясения разрушено множество жилых домов, людей вытаскивали из-под обломков. В самые пострадавшие районы отправляли военных для помощи. Количество жертв в результате землетрясений возросло до 7.

Напомним, что землетрясения в Хорватии продолжаются уже 3 суток, сначала было два мощных подземных толчка, которые разрушили старые здания и привели к травмам нескольких людей. А на следующих день землетрясения повторились, тогда были зафиксированы первые жертвы. 

По данным МИД Украины, по состоянию на вечер вторника, украинцы в Хорватии не пострадали. Но здание посольства Украины получило повреждения.

В Хорватии - новые землетрясения: люди ночевали на улицах - фото 2
В Хорватии - новые землетрясения: люди ночевали на улицах - фото 3
В Хорватии - новые землетрясения: люди ночевали на улицах - фото 4
В Хорватии - новые землетрясения: люди ночевали на улицах - фото 5
В Хорватии - новые землетрясения: люди ночевали на улицах - фото 6
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что несколько дней назад землетрясение магнитудой 4,4 обрушилось на побережье Сицилии (Италия).


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.vecernji.hr/vijesti/rano-jutros-jos-jedan-potres-zatresao-petrinju-osjetio-se-i-u-zagrebu-karlovcu-1457479
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ