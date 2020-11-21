Можно больше не работать: индонезиец разбогател, когда на его дом упал метеорит

Гробовщик из Индонезии стал миллионером в результате странного происшествия, когда метеорит, оцененный в 1,4 миллиона фунтов стерлингов врезался в крышу его дома.

Метеорит упал прямо на жилой дом

Джошуа Хутагалунг работал над гробом возле своего дома в городе Коланг, когда камень весом 2,1 кг пролетел через жестяную веранду возле его гостиной. Оправившись от шума, 33-летний мужчина нашел кусок космического камня посреди своего сада.

"Звук был настолько громким, что некоторые части дома задрожали. А после того, как я обыскал двор, я увидел, что жестяная крыша дома сломана. К огда же я поднял камень, он был еще теплым ", — сказал Хутагалунг индонезийской газете Kompas.

Метеорит представляет собой углеродистый хондрит, чрезвычайно редкую разновидность, возраст которой оценивается в 4,5 миллиарда лет, а его стоимость, по сообщениям, составляет около 645 фунтов стерлингов за грамм.



Хутагалунг сказал The Sun, что продал камень американскому эксперту по метеоритам Джареду Коллинзу, который затем продал предмет коллекционеру из США, который в настоящее время хранит его в Центре изучения метеоритов в Университете штата Аризона.



Хотя производитель гробов не назвал точную сумму покупки, предполагается, что она превышает 1 миллион фунтов стерлингов. Хутагалунг сказал, что теперь ему достаточно, чтобы уйти на пенсию и он планирует построить церковь в своей общине.



Глава Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства Индонезии Томас Джамалуддин сообщил местным СМИ, что такой большой кусок метеорита редко падает в жилом районе, а чаще в океан или посреди пустыни.

Как сообщало издание "Комментарии", горящий метеорит упал в Ливане и вызвал пожар.



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