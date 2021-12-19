На Филиппинах свирепствует супертайфун: стихия убивает людей и разрушает дома (ВИДЕО)



















На Филиппинах свирепствует супертайфун. Об этом пишет издание Deutsche Welle.

Ураган. Иллюстрация: Pixabay

На Филиппинах растет количество жертв из-за разбушевавшегося тайфуна под названием "Раи". На сегодняшний день (19 декабря) количество погибших составляет 142 человека. Несколько человек числятся пропавшими без вести.

Сообщается, что несколько сотен тысяч граждан, которые проживают в опасных районах, были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться. Стихия разрушила и повредила многие здания.

По данным издания, больше всего от непогоды страдают провинции, которые находятся в центре и на юге страны. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. В них принимают участие около 18 тысяч военных, правоохранителей и сотрудников спасательной службы.

Наибольшее количество жертв (72 человека) зафиксировано в провинции Бохол.

Для справки: "Раи" бушует на Филиппинах с 16 декабря. Его порывы ветра могли превышать 200 километров в час.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на юге Греции произошло землетрясение магнитудой более пять баллов по шкале Рихтера. Очаг подземных толчков находился между двумя островами на глубине около 50 километров. Сообщается, что из-за этого сейсмическая активность ощущалась на большой территории. По словам свидетелей, землетрясение продолжалось несколько секунд.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Соединённые Штаты Америки накрыла пыльная буря, которая была вызвана мощными порывами ветра. Их скорость могла достигать 160 километров в час. Специалисты говорят, что такие природные явления не характерны для данного региона. Непогода оставила без света тысячи граждан.

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