США накрыла гигантская стена пыли: как она выглядит (ФОТО)

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Денис Подставной
Соединённые Штаты Америки накрыла пыльная буря. Об этом пишет издание Reuters.
Пыльная буря. Фото: Reuters
На западе США разбушевалась пыльная буря. Она была вызвана мощным ветром. По данным СМИ, скорость его порывов достигала 160 километров в час.
Из-за непогоды в нескольких американских штатах возникли проблемы с электроэнергией. Отмечается, что в одном только Колорадо остались без света около ста тысяч зданий.
Фото: Reuters
Метеорологи заявляют, что такие погодные явления не характерны для данного региона.
В Сети появляются фотографии с места событий. На снимках видно, как гигантская стена из пыли надвигается на населённый пункт.
Для справки: пыльная буря обычно возникает при сухой поверхности почвы и скорости ветра более десяти метров в секунду.
Фото: Reuters
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