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США накрыла гигантская стена пыли: как она выглядит (ФОТО)

Запад США страдает от пыльной бури

сегодня, 11:45
Автор:

Денис Подставной
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Соединённые Штаты Америки накрыла пыльная буря. Об этом пишет издание Reuters. 

США накрыла гигантская стена пыли: как она выглядит (ФОТО)

Пыльная буря. Фото: Reuters

На западе США разбушевалась пыльная буря. Она была вызвана мощным ветром. По данным СМИ, скорость его порывов достигала 160 километров в час. 

Из-за непогоды в нескольких американских штатах возникли проблемы с электроэнергией. Отмечается, что в одном только Колорадо остались без света около ста тысяч зданий. 

США накрыла гигантская стена пыли: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters 

Метеорологи заявляют, что такие погодные явления не характерны для данного региона. 

В Сети появляются фотографии с места событий. На снимках видно, как гигантская стена из пыли надвигается на населённый пункт. 

Для справки: пыльная буря обычно возникает при сухой поверхности почвы и скорости ветра более десяти метров в секунду. 

США накрыла гигантская стена пыли: как она выглядит (ФОТО) - фото 3

Фото: Reuters 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Италии активизировался вулкан под названием Этна. Из-за этого в атмосферу было выброшено огромное количество вулканического пепла. Столб вулканического пепла поднялся на высоту около пяти километров над уровнем моря. Аэропорт в городе Катания был вынужден приостановить свою работу. 
Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Риме произошел пожар в казарме карабинеров. Возгорание быстро распространялось и захватило большую часть здания. Всем карабинерам удалось покинуть казарму, однако один из них получил ранения. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Прибывшие на место событий правоохранители оцепили территорию и управляли движением. Сообщается, что возгорание возникло в помещениях, которые использовались, как гостевой дом. 


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Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/dust-bowl-winds-hit-tornado-devastated-western-united-states-2021-12-16/
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