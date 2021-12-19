В Греции произошло землетрясение: толчки ощущались на большой территории

В Греции произошло землетрясение. Об этом пишет издание УНИАН.

Землетрясение. Фото: Pixabay

Вчера, 18 декабря, юг Греции всколыхнуло землетрясение. Согласно данным специалистов магнитуда подземных толчков достигала 5,4 баллов по шкале Рихтера.

Сообщается, что стихия разбушевалась рано утром в море между полуостровом Пелопоннес и островом Крит. Очаг землетрясения залегал на глубине более 50 километров.

Сейсмическую активность могли ощущать от столицы страны до острова Крит. Отмечается, что из-за большой глубины залегания подземных толчков они ощущались на более широкой территории.

По словам одного из свидетелей, землетрясение имело продолжительность около пяти секунд.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что на Филиппины надвигается мощный тайфун. Из-за непогоды тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасные районы. Специалисты повысили тайфун до шторма четвертой категории. В некоторых местах скорость порывов ветра превышает 200 километров в час. Одна из провинций страны уже начала страдать от стихии. Там начался сильный дождь и ветер.

Также сайт "Комментарии" писал, что из-за сильного ветра в нескольких американских штатах началась пыльная буря. Во время неё образовалась гигантская стена из пыли, которая накрыла несколько населённых пунктов. Во время непогоды начали возникать проблемы с электроэнергией. В одном из штатов без света остались более ста тысяч зданий. Как отмечают ученые, такое погодное явление не характерно для данного региона.

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