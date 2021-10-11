Несколько мощных землетрясений всколыхнули Гавайи

В Соединённых Штатах Америки произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает издание Обозреватель.

Землетрясение на Гавайях. Фото: АА

Как стало известно, на фоне извержения вулкана Килауэа, 10 октября возле побережья Гавайских островов произошло несколько сильных землетрясений.

Согласно данным американской геологической службы, первое землетрясение магнитудой 6,1 баллов по шкале Рихтера было зафиксировано примерно в 27 километрах от района Наалеху. После этого, спустя 20 минут, в том же районе раздалась вторая серия подземных толчков силой 6,2 балла.

Отмечается, что стихия напугала местных жителей. В домах падали предметы. Сообщений о травмах людей в результате землетрясения не поступало.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что греческий остров Эвия, который ранее сильно пострадал от лесных пожаров, накрыл шторм "Афина". Ливни продолжались всего несколько часов, однако даже за такое время стихия успела вызвать паводки. Вода смешанная с грязью уничтожала всё на своем пути. Улицы и дома местных жителей оказались затопленными. Люди вручную откачивали воду из своих жилищ. Шторм нанёс ущерб дорожной сети.

Также "Комментарии" информировали о том, что в американском городе Сент-Пол вооруженные злоумышленники открыли огонь в баре. В результате происшествия ранения получили 15 человек. Одна из раненых скончалась. На место происшествия прибыли полицейские. Им удалось задержать правонарушителей. На данный момент они находятся в медицинском учреждении. После выписки их заключат под стражу. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.









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