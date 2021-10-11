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В Китае мощные ливни привели к масштабным наводнениям: стихия разрушает дома и убивает людей

Наводнения уничтожили около 17 тысяч домов

сегодня, 15:48
Автор:

Денис Подставной

В Китае разбушевалась стихия. Об этом сообщает издание BBC.

В Китае мощные ливни привели к масштабным наводнениям: стихия разрушает дома и убивает людей

Наводнение в Китае. Фото: Getty images

Как стало известно, в китайской провинции Шаньси, что на севере страны с прошлой недели не утихают проливные дожди. Разбушевавшаяся стихия вызвала оползни и уничтожила дома более чем в 70 районах и городах. 

Масштабные наводнения вынудили жителей опасных районов покинуть свои дома. Всего было эвакуировано более 1,7 миллиона граждан. Нестихающие дожди затрудняют проведение поисковых и спасательных работ. 

В результате оползня сошедшего в области стихии погибли четверо стражей порядка. По предварительной информации, наводнения уничтожили около 17 тысяч домов. 

Стихия угрожает множеству исторических памятников. 

Согласно прогнозам специалистов, нынешняя погода может привести к более тяжелым последствиям, чем наводнения в провинции Хайнань, что прошли три месяца назад. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что несколько мощных землетрясений всколыхнули Гавайские острова. Специалисты зафиксировали две серии подземных толчков в нескольких десятках километров от побережья. Магнитуда одной из них достигала 6,2 баллов по шкале Рихтера. Из-за стихии в домах местных жителей падали предметы. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Мексике злоумышленники убили полицейских посреди улицыНеподалёку от стадиона, где проходил турнир детских футбольных команд вооруженные преступники открыли огонь по стражам порядка. В результате происшествия погибло четыре человека. Правонарушители скрылись с места инцидента. Полицейские устанавливают мотивы нападения. 


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-58866854
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