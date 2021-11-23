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На Филиппинах умер самый старый человек на планете: как выглядела женщина (ФОТО)

Франциска Сусано являлась последним живим человеком, который родился в 19 веке

сегодня, 16:41
Автор:

Денис Подставной
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На Филиппинах умерла старейшая женщина планеты. Об этом сообщает издание CNN.

На Филиппинах умер самый старый человек на планете: как выглядела женщина (ФОТО)

Фото: City Government of Kabankalan

Как стало известно, вчера, 22 ноября на Филиппинах умер самый старший человек в мире. Жительницы Филиппин не стало на 124 году жизни. 

СМИ отмечает, что женщина являлась последним живим человеком, который родился в 19 веке. В документах Франциски Сусано указано, что она родилась 11 сентября 1897 года.

Сообщается, что сейчас точная причина смерти Сусано не известна. Её установят медики.

На данный момент врачи исследуют тело умершей на предмет заражения коронавирусом, однако у неё не было никаких симптомов инфекции. 

На Филиппинах умер самый старый человек на планете: как выглядела женщина (ФОТО) - фото 2

Фото: СNN

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки 2-летний ребёнок нечаянно убил своего отца. Малыш держал в руках ружье и выстрелил в спину мужчине. Он полученного ранения пострадавший скончался на месте. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они установят все обстоятельства инцидента. Отмечается, что в этот вечер в доме находилась и мать ребёнка. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что марсоход запечатлел закат на Марсе. Фотографию опубликовало у себя на официальной странице в соцсети Instagram американское ведомство NASA. Новый снимок с поверхности красной планеты сделал шестиколесный марсоход под названием Perseverance. Для него подобное фото является первым. Ученые отметили, что марсианские закаты выделяются своим характерным синим цветом, однако этот закат выглядит по другому. Это произошло потому, что в атмосфере планеты наблюдалось малое количество пыли. Обычно она позволяет синему свету проникать в атмосферу более эффективно, чем цвету с более длинными волнами.


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Источник: https://www.cnn.ph/news/2021/11/22/francisca-susano-dies-124-years-old.html
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