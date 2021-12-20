На Филиппинах увеличилось число жертв супертайфуна: стихия превратила населённые пункты в руины (ФОТО)

На Филиппинах увеличилось число жертв в результате разбушевавшегося супертайфуна. Об этом пишет издание Reuters.

Тайфун. Иллюстрация: Pixabay

На прошлой неделе мощный тайфун "Раи" обрушился на центральную и южную часть Филиппин. Согласно информации СМИ, в настоящее время число жертв непогоды уже превысило 200 человек. Судьба еще 52 граждан остается неизвестной. Они числятся пропавшими без вести.

Примерно 490 тысячам граждан были вынуждены покинуть свои дома и выехать в безопасные районы. Поисково-спасательная операция продолжается, однако, как указывается в материале, она усложнена из-за повреждений линий связи и электропередач.

Фото: Reuters

Власти обещают выделить около 40 миллионов долларов на помощь провинциям, которые пострадали от тайфуна.

Отмечается, что "Раи" оказался одним из самых смертоносных тайфунов, обрушившихся на страну.

В Сети появляются фотографии с места событий. На кадрах видно последствия разбушевавшейся стихии.





Фото: Reuters

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Грецию всколыхнуло сильное землетрясение. Его эпицентр находился между двумя греческими островами, а очаг залегал на глубине более 50 километров. Из-за этого сейсмическая активность могла ощущаться на большой территории. Свидетели рассказывают, что землетрясение продлилось около пяти секунд.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Мексике рухнул подвесной мост с людьми. В этот момент на нём находилось несколько десятков граждан. В результате происшествия пострадали 23 человека. Отмечается, что среди потерпевших есть несовершеннолетние. Некоторым понадобилась медицинская помощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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