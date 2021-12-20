В Мексике рухнул подвесной мост с людьми: много пострадавших

В Мексике произошло обрушение моста. Об этом пишет издание The Star.

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в мексиканском штате Оахака, который находится на юге страны. В районе Каньяда-де-Гуадалупе над рекой оборвался подвесной мост.

В результате происшествия ранения различной тяжести получили 23 человека. Среди пострадавших 11 несовершеннолетних. Многие потерпевшие нуждались в госпитализации. Их доставили в медицинское учреждение в городе Пуэрто-Эскондидо.

Сообщается, что местные жители направлялись на вечеринку.

По предварительным данным, конструкция могла не выдержать большого количества людей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали расследование по данному факту. Оно должно установить все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на российском "АвтоВАЗе" прогремел взрыв. Взорвался ацетиленовый баллон в одном из цехов предприятия. Сообщается, что в результате взрыва никто не пострадал. Никаких разрушений не произошло. Представители компании заявили, что нештатная ситуация не повлияет на производство.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что у восточного побережья Австралии произошла авиакатастрофа. Разбился легкомоторный самолет с четырьмя людьми на борту. Воздушное судно рухнуло в болотистой местности. Как стало известно, в результате аварии никто не выжил. Среди погибших двое являлись несовершеннолетними. Как пишет СМИ, пилот самолета взял мужчину и двух детей на прогулку. Полицейские начали расследование.

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