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В Мексике рухнул подвесной мост с людьми: много пострадавших

В момент обрыва моста в районе Каньяда-де-Гуадалупе на нём находилось несколько десятков человек

сегодня, 11:33
Автор:

Денис Подставной
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В Мексике произошло обрушение моста. Об этом пишет издание The Star. 

В Мексике рухнул подвесной мост с людьми: много пострадавших

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в мексиканском штате Оахака, который находится на юге страны. В районе Каньяда-де-Гуадалупе над рекой оборвался подвесной мост. 

В результате происшествия ранения различной тяжести получили 23 человека. Среди пострадавших 11 несовершеннолетних. Многие потерпевшие нуждались в госпитализации. Их доставили в медицинское учреждение в городе Пуэрто-Эскондидо.

Сообщается, что местные жители направлялись на вечеринку. 

По предварительным данным, конструкция могла не выдержать большого количества людей. 

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали расследование по данному факту. Оно должно установить все обстоятельства инцидента. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на российском "АвтоВАЗе" прогремел взрывВзорвался ацетиленовый баллон в одном из цехов предприятия. Сообщается, что в результате взрыва никто не пострадал. Никаких разрушений не произошло. Представители компании заявили, что нештатная ситуация не повлияет на производство.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что у восточного побережья Австралии произошла авиакатастрофа. Разбился легкомоторный самолет с четырьмя людьми на борту. Воздушное судно рухнуло в болотистой местности. Как стало известно, в результате аварии никто не выжил. Среди погибших двое являлись несовершеннолетними. Как пишет СМИ, пилот самолета взял мужчину и двух детей на прогулку. Полицейские начали расследование. 


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Источник: https://www.thestar.com/news/world/americas/2021/12/19/23-injured-when-cable-pedestrian-bridge-collapses-in-mexico.html
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