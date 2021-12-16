На Филиппины надвигается мощный тайфун: тысячи человек покидают свои дома (ВИДЕО)

На Филиппины надвигается мощный тайфун. Об этом пишет издание Reuters.

Шторм. Иллюстрация: Pixabay

На Филиппинах началась массовая эвакуация населения из-за угрозы приближающегося тайфуна под названием Рай. Сообщается, что десятки тысяч граждан в прибрежных районах центральной и южной части страны были вынуждены покинуть свои дома.

Согласно данным метеорологов, тайфун Рай был повышен до шторма четвертой категории и имеет скорость ветра примерно 165 километров в час, а его порывы могут достигать скорости более 200 километров в час.





Фото: Reuters

Отмечается, что за последние несколько дней были эвакуированы около 30 тысяч человек.

В настоящее время провинция Суригао-дель-Сур уже начала страдать от непогоды. Её накрыл сильный дождь и ветер.

Из-за шторма десятки авиарейсов были отменены. Кроме того, были запрещены морские и наземные перевозки.

гигантская стена пыли . Данное природное явление было вызвано сильным ветром. Стихия разбушевалась в западных регионах страны и привела к отключению света в тысячах домов. Порывы ветра достигали скорости около 160 километров в час.

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