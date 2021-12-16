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На Филиппины надвигается мощный тайфун: тысячи человек покидают свои дома (ВИДЕО)

За последние несколько дней на Филиппинах были эвакуированы около 30 тысяч граждан

сегодня, 13:30
Автор:

Денис Подставной
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На Филиппины надвигается мощный тайфун. Об этом пишет издание Reuters. 

На Филиппины надвигается мощный тайфун: тысячи человек покидают свои дома (ВИДЕО)

Шторм. Иллюстрация: Pixabay

На Филиппинах началась массовая эвакуация населения из-за угрозы приближающегося тайфуна под названием Рай. Сообщается, что десятки тысяч граждан в прибрежных районах центральной и южной части страны были вынуждены покинуть свои дома. 

Согласно данным метеорологов, тайфун Рай был повышен до шторма четвертой категории и имеет скорость ветра примерно 165 километров в час, а его порывы могут достигать скорости более 200 километров в час. 

На Филиппины надвигается мощный тайфун: тысячи человек покидают свои дома (ВИДЕО) - фото 2

Фото: Reuters 

Отмечается, что за последние несколько дней были эвакуированы около 30 тысяч человек. 

В настоящее время провинция Суригао-дель-Сур уже начала страдать от непогоды. Её накрыл сильный дождь и ветер. 

Из-за шторма десятки авиарейсов были отменены. Кроме того, были запрещены морские и наземные перевозки. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Соединённые Штаты Америки накрыла гигантская стена пыли. Данное природное явление было вызвано сильным ветром. Стихия разбушевалась в западных регионах страны и привела к отключению света в тысячах домов. Порывы ветра достигали скорости около 160 километров в час. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Доминиканской Республике потерпел крушение самолет. Трагедия случилась неподалёку от столицы страны. Легкомоторный самолет разбился спустя 14 минут полета. Пилоты пытались зайти на посадку, однако им это не удалось. Согласно предварительным данным, причиной авиакатастрофы могли стать технические неполадки. В результате происшествия погибли девять человек. 


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Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/strong-typhoon-approaches-philippines-tens-thousands-evacuate-2021-12-16/
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