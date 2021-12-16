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В Доминиканской Республике потерпел крушение самолет: есть погибшие (ВИДЕО)

Неподалёку от Санто-Доминго рухнул пассажирский самолет

сегодня, 12:05
Автор:

Денис Подставной
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В Доминикане произошла авиакатастрофа. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В Доминиканской Республике потерпел крушение самолет: есть погибшие (ВИДЕО)

Авиакатастрофа в Доминиканской Республике. Скриншот из видео

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 15 декабря,  неподалёку от столицы Доминиканской Республики, города Санто-Доминго. Согласно информации в СМИ, легкомоторный самолет, направлявшийся в город Орландо (США). 

Сообщается, что через 14 минут после взлета с аэропорта Лас-Америкас пилоты пытались зайти на посадку, однако им это не удалось и воздушное судно рухнуло. 

В материале указывается, что причиной данных маневров стали технические неполадки самолета. 

В результате авиакатастрофы погибло девять человек. В числе жертв двое несовершеннолетних: 14 и 13 мальчики. Большинство погибших были гражданами Пуэрто-Рико. 

В настоящее время было начато расследование, которое установит все обстоятельства трагедии. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Канаде автобус со школьниками попал в смертельное ДТП. Транспортное средство врезалось в грузовик, что стоял на обочине. В этот момент рабочие занимались техобслуживанием проводов. В результате аварии погиб один несовершеннолетний. Еще несколько человек получили ранения. 10-летний мальчик был госпитализирован с тяжелыми травмами головы. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в столице Италии образовалось возгорание в одном из флигелей казармы карабинеров. Сообщается, что помещение использовалось, как гостевой дом. Все карабинеры покинули здание, но один из них получил ранения и был госпитализирован. На место событий поспешили пожарные, медики и полицейские. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4428045-deviat-chelovek-pohybly-pry-krushenyy-samoleta-v-domynykane
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