В Доминиканской Республике потерпел крушение самолет: есть погибшие (ВИДЕО)

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Денис Подставной
В Доминикане произошла авиакатастрофа. Об этом пишет издание Корреспондент.
Авиакатастрофа в Доминиканской Республике. Скриншот из видео
Как стало известно, инцидент произошел вчера, 15 декабря, неподалёку от столицы Доминиканской Республики, города Санто-Доминго. Согласно информации в СМИ, легкомоторный самолет, направлявшийся в город Орландо (США).
Сообщается, что через 14 минут после взлета с аэропорта Лас-Америкас пилоты пытались зайти на посадку, однако им это не удалось и воздушное судно рухнуло.
В материале указывается, что причиной данных маневров стали технические неполадки самолета.
В результате авиакатастрофы погибло девять человек. В числе жертв двое несовершеннолетних: 14 и 13 мальчики. Большинство погибших были гражданами Пуэрто-Рико.
В настоящее время было начато расследование, которое установит все обстоятельства трагедии.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Канаде автобус со школьниками попал в смертельное ДТП. Транспортное средство врезалось в грузовик, что стоял на обочине. В этот момент рабочие занимались техобслуживанием проводов. В результате аварии погиб один несовершеннолетний. Еще несколько человек получили ранения. 10-летний мальчик был госпитализирован с тяжелыми травмами головы.
Также сайт "Комментарии" писал о том, что в столице Италии образовалось возгорание в одном из флигелей казармы карабинеров. Сообщается, что помещение использовалось, как гостевой дом. Все карабинеры покинули здание, но один из них получил ранения и был госпитализирован. На место событий поспешили пожарные, медики и полицейские.
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