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На Индонезию обрушились мощные наводнения: потоки воды убивают людей (ВИДЕО)

На склонах горы Арджуно реки вышли из своих берегов

сегодня, 14:40
Автор:

Денис Подставной
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На Индонезию обрушились масштабные наводнения. Об этом пишет издание УНИАН.

На Индонезию обрушились мощные наводнения: потоки воды убивают людей (ВИДЕО)

Наводнение. Фото из открытых источников

Как стало известно, мощная стихия разбушевалась на индонезийском острове Ява. Из-за проливных дождей образовались наводнения. Непогода уже успела унести жизни, по меньшей мере пятерых граждан. Судьба еще четверых человек остается неизвестной. 

Сообщается, что на склонах горы Арджуно реки вышли из своих берегов, затопив пять населённых пунктов. 

Проводятся спасательные операции. Работа спасателей оказалась затруднена из-за заваленных грязью и мусором дорог. Жители опасных районов были вынуждены покинуть свои дома. Их эвакуируют в правительственные убежища. 

Сообщения о сильных наводнениях поступают и из других районов страны, но данных о пострадавших нет. 

В Сети появляются видео с места событий. На опубликованных кадрах можно увидеть, как потоки грязной воды уничтожают всё на своем пути.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Колумбии мощные дожди привели к образованию оползней. Погребенными заживо оказались десятки граждан. В результате оползня погибли более десяти человек. Многие люди получили травмы или пропали без вести. Поиски ведут сотрудники спасательной службы. 

Также издание "Комментарии" писало о том, что неподалёку от столицы Швеции люди погибли на концерте, который проводился в честь известной музыкальной группы. Пожилой мужчина упал на двух граждан. Они стояли в фойе концертного зала. Двое пострадавших скончались от полученных травм. Жизни третьего человека ничего не угрожает. 



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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/moshchnoe-navodnenie-obrushilos-na-indoneziyu-mnogo-pogibshih-video-sinoptik-11600101.html
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