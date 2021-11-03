В Швеции на концерте в честь группы ABBA погибли люди: подробности

В Швеции на концерте погибли люди. Об этом сообщает издание BBC.

ABBA. Фото: Pixabay

Происшествие случилось неподалёку от города Стокгольм. Как стало известно, за пол часа до начала концерта в честь группы ABBA мужчина выпал с седьмого этажа в фойе концертного зала. В этот момент на мероприятие собрались тысячи людей.

80-летний мужчина упал на двух человек (мужчину и женщину). Выпавший с высоты гражданин погиб на месте, а 60-летний мужчина, получивший серьезные травмы, был госпитализирован и позже скончался в стенах медицинского учреждения.

Отмечается, что угрозы для жизни женщины нет.

Из-за происшествия организаторы концерта посвященного музыкантам группы ABBA сообщили о его отмене. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в России неподалёку от города Иркутск потерпел крушение самолет АН-12 с семью членами экипажа на борту. Сотрудники спасательной службы прибыли на место катастрофы. Согласно информации спасателей, в результате инцидента никто не выжил. После падения самолета произошло возгорание. Борт принадлежал беларусской авиакомпании.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Бразилии хищные рыбы съели мужчину. Местный житель пришел на озеро со своими друзьями для того, чтобы порыбачить. Во время этого на них напали пчелы. Рыбаки решили спасаться от разъяренных насекомых в воде. Один из мужчин начал тонуть. Его товарищи не смогли ему помочь. Труп мужчины обнаружили спасатели. На теле погибшего виднелись укусы пираний.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!