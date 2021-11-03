logo

BTC/USD

62499.64

ETH/USD

4557.70

LTC/USD

201.76

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В Швеции на концерте в честь группы ABBA погибли люди: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Швеции на концерте в честь группы ABBA погибли люди: подробности

Мужчина упал с большой высоты в фойе концертного зала неподалёку от Стокгольма

сегодня, 17:42
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Швеции на концерте погибли люди. Об этом сообщает издание BBC.

В Швеции на концерте в честь группы ABBA погибли люди: подробности

ABBA. Фото: Pixabay

Происшествие случилось неподалёку от города Стокгольм. Как стало известно, за пол часа до начала концерта в честь группы ABBA мужчина выпал с седьмого этажа в фойе концертного зала. В этот момент на мероприятие собрались тысячи людей. 

80-летний мужчина упал на двух человек (мужчину и женщину). Выпавший с высоты гражданин погиб на месте, а 60-летний мужчина, получивший серьезные травмы, был госпитализирован и позже скончался в стенах медицинского учреждения. 

Отмечается, что угрозы для жизни женщины нет. 

Из-за происшествия организаторы концерта посвященного музыкантам группы ABBA сообщили о его отмене. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства трагедии. 

Ранее  "Комментарии" писали о том, что в России неподалёку от города Иркутск потерпел крушение самолет АН-12 с семью членами экипажа на борту. Сотрудники спасательной службы прибыли на место катастрофы. Согласно информации спасателей, в результате инцидента никто не выжил. После падения самолета произошло возгорание. Борт принадлежал беларусской авиакомпании. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Бразилии хищные рыбы съели мужчину. Местный житель пришел на озеро со своими друзьями для того, чтобы порыбачить. Во время этого на них напали пчелы. Рыбаки решили спасаться от разъяренных насекомых в воде. Один из мужчин начал тонуть. Его товарищи не смогли ему помочь. Труп мужчины обнаружили спасатели. На теле погибшего виднелись укусы пираний. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-59140788
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!