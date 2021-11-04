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В Колумбии десятки людей оказались погребенными заживо из-за схода оползня (ФОТО)

Оползень сошел после сильных дождей в городе Маллама

сегодня, 12:58
Автор:

Денис Подставной
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В Колумбии в результате непогоды сошел оползень. Об этом пишет издание УНИАН. 

В Колумбии десятки людей оказались погребенными заживо из-за схода оползня (ФОТО)

Оползень. Фото: Pixabay

Как стало известно, после сильных дождей в колумбийском городе Маллама, что в западной провинции Нарино, образовался оползень. Сообщается, что стихия уничтожила два здания. 

Из-за схода оползня, как минимум десять человек получили ранения различной степени тяжести. Судьба 15 человек остается неизвестной. Они числятся пропавшими без вести. 

В Колумбии десятки людей оказались погребенными заживо из-за схода оползня (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters 

Согласно данным СМИ, стихия унесла жизни по меньшей мере одиннадцати человек. Прибывшие на место инцидента сотрудники спасательной службы занимаются спасением пострадавших и поисками пропавших без вести граждан.

В материале отмечается, что сход оползней, особенно в сезон дождей, является обычным явлением для горной Колумбии. 

В Колумбии десятки людей оказались погребенными заживо из-за схода оползня (ФОТО) - фото 3

Фото: Reuters

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Боливии мощный шторм принес с собой обильные осадки в виде града. В некоторых районах страны льда насыпало на полтора метра в высоту. Градины разбили урожай, уничтожили рынок и повредили автозаправочную станцию. Местные жители вручную убирали последствия непогоды. Ледяной массы собралось около пяти тысяч тонн. 

Также "Комментарии" писали о том, что в Бразилии рой пчел налетел на местных рыбаков. Трое мужчин спасаясь от разъяренных насекомых решили прыгнуть в озеро. Один из них начал тонуть. Товарищам не удалось его спасти. На место трагедии вызвали спасателей. Они нашли бездыханное тело мужчины. Весь труп оказался искусан хищными рыбами. На данный момент устанавливается причина смерти гражданина. 


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/iz-za-opolznya-desyatki-chelovek-okazalis-pogrebennymi-pod-zemley-v-kolumbii-foto-sinoptik-11598805.html
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