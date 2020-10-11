Наводнения во Вьетнаме оставили без домов более 33 тысячи семей

По меньшей мере 17 человек погибли в результате наводнений в центральных провинциях Вьетнама на прошлой неделе, а 13 до сих пор числятся пропавшими без вести. Об этом сегодня, 11 октября, сообщили государственные СМИ страны, пишет Reuters.



В ближайшие дни центральный регион накроет тайфун Линфа, который принесет еще больше дождей и приведет к еще большему наводнению.

Местный телеканал VTV показал, как рыбаков спасает береговая охрана и вертолеты, когда Центральное вьетнамское побережье в центральной провинции Куангтри пострадало из-за сильного ветра. Наводнения сократили поставки продовольствия тысячам людей. Согласно правительственному докладу, около 31 тыс. человек вынуждены покинуть свои дома, а более 33 тыс. домов затоплены и повреждены в результате наводнений.

Ранее "Комментарии" писали, что шторм Алекс во Франции и Италии повредил десятки домов. Число жертв шторма выросло до девяти. Люди были найдены мертвыми после того, как в пятницу приграничный район попал под шторм "Алекс". Французские пожарные заявили, что еще 21 человек пропал без вести, восемь из них, как известно, исчезли во время шторма. Непогода нанесла ущерб на миллионы евро: в Италии снесло несколько автомобильных мостов, а улицы некоторых городов завалило мусором и грязью, а на улицах лежали десятки перевернутых автомобилей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!