Наводнения во Вьетнаме: сколько людей пропало без вести

Из-за сильных дождей, которые спровоцировали наводнения и оползни в центре Вьетнама 2 декабря, по меньшей мере 18 человек пропали без вести, некоторые погибли, дома разрушены, повреждены дороги. Об этом сообщает Reuters.

Затопленный дом во Вьетнаме - фото из открытых источников

Однако дожди утихли, и сейчас предпринимаются усилия, чтобы найти пропавших — говорится в заявлении правительства. Частично перекрыты некоторые автомагистрали общегосударственного значения, межобластные и местные дороги.

Изображения на новостных веб-сайтах и ​​в социальных сетях в последние дни показывают быстрое течение грязно-коричневой воды, людей в лодках на затопленных дорогах или вброд через воду высотой до пояса.

Наиболее пострадали пляжные города Фу Йен, Бинь Динь и главная провинция Вьетнама, где выращивают кофе, Дак Лак.

Наводнения затопили 780 га (7,8 квадратных километров) рисовых полей.

Вьетнам склонен к штормам и наводнениям из-за длинной береговой линии. В прошлом году от стихийных бедствий – преимущественно наводнений и оползней от штормов – погибли 378 человек.

Национальный метеорологический центр заявил, что в конце этого года в районах Вьетнама, склонных к наводнению, включая прибрежные и северные провинции, низкая вероятность сильных дождей и наводнения.

Как сообщали ранее "Комментарии", Испанию накрыли масштабные наводнения из-за сильных снегопадов и дождей в испанских провинциях Кантабрия и Кастилия: потоки воды сносят все на своем пути. В пострадавших от стихии районах Испании приостановлено движение железнодорожного транспорта. Город Бальбао на севере страны испытывает проблемы с электроэнергией. Некоторые улицы города затоплены водой.

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