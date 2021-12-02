Наводнения во Вьетнаме: сколько людей пропало без вести

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Карина Ожерельева
Из-за сильных дождей, которые спровоцировали наводнения и оползни в центре Вьетнама 2 декабря, по меньшей мере 18 человек пропали без вести, некоторые погибли, дома разрушены, повреждены дороги. Об этом сообщает Reuters.
Затопленный дом во Вьетнаме - фото из открытых источников
Однако дожди утихли, и сейчас предпринимаются усилия, чтобы найти пропавших — говорится в заявлении правительства. Частично перекрыты некоторые автомагистрали общегосударственного значения, межобластные и местные дороги.
Изображения на новостных веб-сайтах и в социальных сетях в последние дни показывают быстрое течение грязно-коричневой воды, людей в лодках на затопленных дорогах или вброд через воду высотой до пояса.
Наиболее пострадали пляжные города Фу Йен, Бинь Динь и главная провинция Вьетнама, где выращивают кофе, Дак Лак.
Наводнения затопили 780 га (7,8 квадратных километров) рисовых полей.
Вьетнам склонен к штормам и наводнениям из-за длинной береговой линии. В прошлом году от стихийных бедствий – преимущественно наводнений и оползней от штормов – погибли 378 человек.
Национальный метеорологический центр заявил, что в конце этого года в районах Вьетнама, склонных к наводнению, включая прибрежные и северные провинции, низкая вероятность сильных дождей и наводнения.
Как сообщали ранее "Комментарии", Испанию накрыли масштабные наводнения из-за сильных снегопадов и дождей в испанских провинциях Кантабрия и Кастилия: потоки воды сносят все на своем пути. В пострадавших от стихии районах Испании приостановлено движение железнодорожного транспорта. Город Бальбао на севере страны испытывает проблемы с электроэнергией. Некоторые улицы города затоплены водой.
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