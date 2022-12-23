logo

BTC/USD

16842.86

ETH/USD

1219.73

LTC/USD

65.80

USD/UAH

40.05

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Не верь своим глазам. Государственные СМИ Северной Кореи подделывают фотографии
commentss НОВОСТИ Все новости

Не верь своим глазам. Государственные СМИ Северной Кореи подделывают фотографии

Корейские СМИ используют графические программы и дорисовывают отсутствующие предметы. Например, медицинские маски, луна или целое небо.

сегодня, 12:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Пропагандистские СМИ в КНДР регулярно используют фотошоп для своих целей и представляют фотографии на государственных ресурсах так, чтобы они отвечали целям руководства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NK News, создавшие подборку фотографий, обработанных графическими программами.

Не верь своим глазам. Государственные СМИ Северной Кореи подделывают фотографии

Корейские СМИ подделывают фото. Фото из открытых источников

Подделка фотографий режимами и диктатурами является обычной практикой. Механизмы манипуляции хорошо понимают Ким Чен Ын и его пропаганда. Фотографии Северной Кореи массово подрабатывают и ретушируют.

Во время пандемии в 2020 году государственные СМИ Северной Кореи дорисовывали маски на своих фото, показывая, что люди в КНДР соблюдают масочный режим.

Не верь своим глазам. Государственные СМИ Северной Кореи подделывают фотографии - фото 2

Кроме масок редакторы государственных СМИ также добавляют и другие эффекты. Например, на нижней фотографии хорошо заметно, что фотошоп взят из астрономического изображения и просто вставлен сверху. Луна выглядит слишком большой и не светится.

Не верь своим глазам. Государственные СМИ Северной Кореи подделывают фотографии - фото 3

Не только луна, корейцы также меняют и небо на фотографиях. Это становится понятно, если сравнить два изображения. Узоры облаков на обоих изображениях одинаковы, хотя фотографии были сделаны в противоположных направлениях, и есть видимые недостатки там, где небо граничит со зданиями и деревьями.

Не верь своим глазам. Государственные СМИ Северной Кореи подделывают фотографии - фото 4

Не верь своим глазам. Государственные СМИ Северной Кореи подделывают фотографии - фото 5

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что частная военная компания "Вагнер" российского бизнесмена Евгения Пригожина закупила оружие у Северной Кореи.

Также "Комментарии" писали о большом ограблении в КНДР . Воры, поддерживаемые корейским народом, похитили из бронемашины более 200 кг золота на общую сумму более 12 млн долларов. Власти Северной Кореи усилили обыски и проверки в приграничных регионах, куда вероятную скрылись преступники.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nknews.org/2022/12/the-camera-can-lie-how-north-korean-state-media-fakes-photographs/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!