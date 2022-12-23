Не верь своим глазам. Государственные СМИ Северной Кореи подделывают фотографии

Пропагандистские СМИ в КНДР регулярно используют фотошоп для своих целей и представляют фотографии на государственных ресурсах так, чтобы они отвечали целям руководства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NK News, создавшие подборку фотографий, обработанных графическими программами.

Корейские СМИ подделывают фото. Фото из открытых источников

Подделка фотографий режимами и диктатурами является обычной практикой. Механизмы манипуляции хорошо понимают Ким Чен Ын и его пропаганда. Фотографии Северной Кореи массово подрабатывают и ретушируют.

Во время пандемии в 2020 году государственные СМИ Северной Кореи дорисовывали маски на своих фото, показывая, что люди в КНДР соблюдают масочный режим.





Кроме масок редакторы государственных СМИ также добавляют и другие эффекты. Например, на нижней фотографии хорошо заметно, что фотошоп взят из астрономического изображения и просто вставлен сверху. Луна выглядит слишком большой и не светится.





Не только луна, корейцы также меняют и небо на фотографиях. Это становится понятно, если сравнить два изображения. Узоры облаков на обоих изображениях одинаковы, хотя фотографии были сделаны в противоположных направлениях, и есть видимые недостатки там, где небо граничит со зданиями и деревьями.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что частная военная компания "Вагнер" российского бизнесмена Евгения Пригожина закупила оружие у Северной Кореи.

Также "Комментарии" писали о большом ограблении в КНДР . Воры, поддерживаемые корейским народом, похитили из бронемашины более 200 кг золота на общую сумму более 12 млн долларов. Власти Северной Кореи усилили обыски и проверки в приграничных регионах, куда вероятную скрылись преступники.

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