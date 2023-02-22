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"Негативно повлияли на мир": Индия о санкциях в отношении России

Индийские чиновники уклоняются от темы санкций против русской Федерации.

сегодня, 15:30
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Автор:

Slava Kot

Индия не хочет говорить о санкциях в отношении Российской Федерации, вызванных вторжением Путина в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

"Негативно повлияли на мир": Индия о санкциях в отношении России

Глава МИД Индии Джайшанкар. Фото из открытых источников

С начала декабря 2022 года Индия начала свое председательство в G20. Страна имеет неоднозначное отношение к войне в Украине, поскольку высказывается против введения военных действий, однако активно покупает российские энергетические ресурсы.


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В преддверии первой годовщины вторжения РФ в Украину лидеры стран G7, также входящих и в G20, должны встретиться в Японии, чтобы обсудить дополнительные санкции против России. Официальные лица заявили изданию Reuters, что индийские чиновники соглашаются обсудить всеобщее влияние войны в Украине на мировую экономику, однако не поддерживают идеи выносить в общий дискурс вопросы санкций против России.

"Индия не заинтересована в обсуждении или поддержке каких-либо дополнительных санкций против России во время G20", — говорит один из чиновников G20 и добавил, что "существующие санкции против России негативно повлияли на мир".

Другое индийское чиновник подчеркнул, что собрание стран G20, это не место для обсуждения санкций.

"G20 – это экономический форум для обсуждения вопросов роста", – говорит чиновник.

Ранее глава МИД Индии Джайшанкар рассказывал, что повышение цен на топливо привело к затруднительной экономической ситуации в странах близ Индии, в частности Шри-Ланке, Пакистане и Бангладеш.

Также "Комментарии" писали о визите китайского дипломата Ван И в Москву, где было заявлено, что Китай надеется достичь новых соглашений с Россией.



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Источник: https://www.reuters.com/world/host-india-does-not-want-g20-discuss-more-sanctions-russia-sources-2023-02-22/
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