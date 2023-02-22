"Негативно повлияли на мир": Индия о санкциях в отношении России

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Slava Kot
Индия не хочет говорить о санкциях в отношении Российской Федерации, вызванных вторжением Путина в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Глава МИД Индии Джайшанкар. Фото из открытых источников
С начала декабря 2022 года Индия начала свое председательство в G20. Страна имеет неоднозначное отношение к войне в Украине, поскольку высказывается против введения военных действий, однако активно покупает российские энергетические ресурсы.
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В преддверии первой годовщины вторжения РФ в Украину лидеры стран G7, также входящих и в G20, должны встретиться в Японии, чтобы обсудить дополнительные санкции против России. Официальные лица заявили изданию Reuters, что индийские чиновники соглашаются обсудить всеобщее влияние войны в Украине на мировую экономику, однако не поддерживают идеи выносить в общий дискурс вопросы санкций против России.
Другое индийское чиновник подчеркнул, что собрание стран G20, это не место для обсуждения санкций.
Ранее глава МИД Индии Джайшанкар рассказывал, что повышение цен на топливо привело к затруднительной экономической ситуации в странах близ Индии, в частности Шри-Ланке, Пакистане и Бангладеш.
Также "Комментарии" писали о визите китайского дипломата Ван И в Москву, где было заявлено, что Китай надеется достичь новых соглашений с Россией.
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