"Негативно повлияли на мир": Индия о санкциях в отношении России

Индия не хочет говорить о санкциях в отношении Российской Федерации, вызванных вторжением Путина в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Глава МИД Индии Джайшанкар. Фото из открытых источников

С начала декабря 2022 года Индия начала свое председательство в G20. Страна имеет неоднозначное отношение к войне в Украине, поскольку высказывается против введения военных действий, однако активно покупает российские энергетические ресурсы.

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В преддверии первой годовщины вторжения РФ в Украину лидеры стран G7, также входящих и в G20, должны встретиться в Японии, чтобы обсудить дополнительные санкции против России. Официальные лица заявили изданию Reuters, что индийские чиновники соглашаются обсудить всеобщее влияние войны в Украине на мировую экономику, однако не поддерживают идеи выносить в общий дискурс вопросы санкций против России.

"Индия не заинтересована в обсуждении или поддержке каких-либо дополнительных санкций против России во время G20", — говорит один из чиновников G20 и добавил, что "существующие санкции против России негативно повлияли на мир".

Другое индийское чиновник подчеркнул, что собрание стран G20, это не место для обсуждения санкций.

"G20 – это экономический форум для обсуждения вопросов роста", – говорит чиновник.

Ранее глава МИД Индии Джайшанкар рассказывал, что повышение цен на топливо привело к затруднительной экономической ситуации в странах близ Индии, в частности Шри-Ланке, Пакистане и Бангладеш.

Также "Комментарии" писали о визите китайского дипломата Ван И в Москву, где было заявлено, что Китай надеется достичь новых соглашений с Россией.