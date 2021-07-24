Непогода в Индии: число погибших увеличилось до 125 человек (ФОТО)

Не успела Индия оправиться от агрессивного штамма коронавируса "Дельта", как в страну пришли сильные ливни, вызвавшие массовые подтопления жилых домов в целых кварталах и даже обвалы сооружений. По информации Reuters, от непогоды уже погибли 125 человек. И это еще не конец, сообщают спасатели.

Непогода в Индии (фото: REUTERS)

В сообщении авторитетного издания говорится, что в этом месяце в штате Махараштра выпало очень много осадков. Таких дождей здесь не было уже 40 лет, сообщают метеорологи. Ежедневные ливни изменили жизнь тысяч людей, проживающих в этой огромной стране. Кроме этого, крупнейшие реки, протекающие в этом районе, уже совсем скоро могут выйти из берегов.

Под завалами нашли тела 42 человек в Талии, что в 180 километрах от огромного города Мумбая. Из-за оползня разрушено большинство домов, которые были в этой деревне.

Стало известно, что 36 человек попали в сильно заболоченную местность. Местные чиновники заявили, что уже не надеются найти их живыми, потому что поисковая операция продолжается уже более 36 часов.





В отдельных регионах западного побережья страны выпало уже до 594 мм осадков. Спасатели эвакуировали жителей пострадавших районов. Также очень высокий уровень дождевых осадков, фиксируют специалисты на горной станции Махабалешвар. За сутки там уровень местных вод поднялся на 60 см.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Индии десятки человек погибли в результате схода оползня. В индийском штате Махараштра, что на западе страны из-за сильных дождей произошел оползень. В результате происшествия погибли десятки людей.

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