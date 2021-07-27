Носила джинсы: в Индии родные избили палками девушку и оставили умирать, повесив на дерево

В Индии произошло жуткое убийство. Родные 17-летней Нехи Пасван забили ее насмерть палками, потому что она вместо традиционной одежды носила джинсы. Об этом пишет BBC.

17-летняя Неха Пасван (фото: bbc.com)

Юную девушку до смерти избили родные — дядя и дедушка. Жуткая трагедия произошла после домашнего скандала через одежду девушки.

Мать девочки рассказала, что ее дочь придерживалась традиционного религиозного поста. Вечером, в джинсах и топе, которые она надевала, она выполняла все необходимые ритуалы. Именно тогда бабушка с дедушкой начали свирепствовать через внешний вид своей внучки.

Тогда домашняя ссора превратилась в жестокое избиение подростка. Родственники не позволили матери поехать с избитой дочерью в больницу, зато пообещали сами отвезти избитую девушку в медицинское учреждение.

На следующий день женщина услышала страшную весть о том, что на дереве нашли чье-то тело. Как оказалось, это была 17-летняя Неха Пасван.

В полиции против 10 горе-родственников, а именно: бабушки, дедушки, дяди, тети, двоюродных братьев и сестры и, даже, обычного водителя автомобиля уже возбудили уголовное дело об убийстве девушки и уничтожении вещественных доказательств.

Подозреваемые никак не объяснили правоохранителям, как смогли сделать такое с юной девушкой. Все они уже арестованы, но полицейские и дальше продолжают устанавливать лиц, которые могли быть причастны к избиению и убийству 17-летнего подростка.

Отец жестоко замученной девочки говорит, что в то время работал в другом районе города и вернулся домой только после трагедии. Мать девочки, призналась, что их дочь мечтала служить в полиции.

Стало известно, что родственники заставляли девушку покинуть свое обучение в школе и часто издевались, потому что она носила нетрадиционную одежду.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Индии глухонемому человеку вместо прививки против COVID-19 сделали стерилизацию.





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