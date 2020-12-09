ОАЭ утвердили китайскую вакцину против коронавируса

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Татьяна Лозовенко
Сегодня, 9 декабря, Объединенные Арабские Эмираты одобрили вакцину против коронавируса, произведенную китайским фармацевтическим гигантом Sinopharm, заявив, что ее эффективность составляет 86%. Государственное информационное агентство WAM сообщило, что Министерство здравоохранения объявило об официальной регистрации вакцины без каких-либо подробностей.
Китайский производитель вакцины Sinopharm
Эта вакцина проходила испытания III фазы в Эмиратах с июля и была одобрена для экстренного применения медицинскими работниками в сентябре.
Две вакцины на данном этапе прошли фазу III исследования в Эмиратах: Sinopharm и российский "Sputnik V". Эмир Дубая шейх Мохаммед бен Рачед аль-Мактум заявил в ноябре, что ему сделали прививку экспериментальной вакцины, не уточняя, какой именно.
Напомним, вчера, 8 декабря, вакцина против Covid-19, разработанная AstraZeneca и Британским Оксфордским университетом стала первым препаратом, эффективность которого была подтверждена научным журналом The Lancet.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Турция ослабила карантинные меры из-за новых данных о коронавирусе.
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