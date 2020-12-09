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ОАЭ утвердили китайскую вакцину против коронавируса

Эта вакцина проходила испытания III фазы в Эмиратах с июля

сегодня, 11:42
Автор:

Татьяна Лозовенко

Сегодня, 9 декабря, Объединенные Арабские Эмираты одобрили вакцину против коронавируса, произведенную китайским фармацевтическим гигантом Sinopharm, заявив, что ее эффективность составляет 86%. Государственное информационное агентство WAM сообщило, что Министерство здравоохранения объявило об официальной регистрации  вакцины без каких-либо подробностей.  

ОАЭ утвердили китайскую вакцину против коронавируса

Китайский производитель вакцины Sinopharm

Эта вакцина проходила испытания III фазы в Эмиратах с июля и была одобрена для экстренного применения медицинскими работниками в сентябре.

"Эта новость представляет собой важный жест доверия со стороны органов здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов в отношении безопасности и эффективности вакцины", — отметила WAM, добавив, что представители здравоохранения рассмотрели предварительные результаты испытаний фазы III, которые показали КПД 86%.

"Анализ также показывает, что вакцина имеет уровень сероконверсии (переход от серонегативного к серопозитивному) 99% для нейтрализующих антител и 100% эффективность в предотвращении тяжелых и умеренных случаев заболевания", — продолжает агентство печати.

"Кроме того, анализ не показывает серьезных опасений по поводу безопасности".

Две вакцины на данном этапе прошли фазу III исследования в Эмиратах: Sinopharm и российский "Sputnik V". Эмир Дубая шейх Мохаммед бен Рачед аль-Мактум заявил в ноябре, что ему сделали прививку экспериментальной вакцины, не уточняя, какой именно.

Напомним, вчера, 8 декабря, вакцина против Covid-19, разработанная AstraZeneca и Британским Оксфордским университетом стала первым препаратом, эффективность которого была подтверждена научным журналом The Lancet.  

Ранее "Комментарии" сообщали, что Турция ослабила карантинные меры из-за новых данных о коронавирусе.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-les-emirats-approuvent-le-vaccin-chinois-de-sinopharm-20201209
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