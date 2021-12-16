Односторонняя провокация: почему Пекин просит поддержки у Японии в проведении Олимпийских игр

Посланник Китая в Японии Конг Сюанью в четверг, 16 декабря, заявил, что предстоящие Зимние Олимпийские игры в Пекине, к сожалению, "использовались как политический инструмент", и попросил поддержки Японии, в то же время предупредив Токио не вмешиваться в Тайвань. Об этом сообщает Reuters.

Женщина проходит мимо трибуны для зрителей Зимних Олимпийских игр в Пекине - Reuters

Речь Конга состоялась в то время, когда члены Либерально-демократической партии (LPD) премьер-министра Японии Фумио Кисиды призвали к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине в феврале.

Соединенные Штаты и другие страны объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине из-за, по их словам, нарушений прав человека в Гонконге и китайском регионе Синьцзян, но Япония еще не приняла решения.

Ранее в четверг, 9 декабря, Кисида заявил, что пока не планирует посещать Зимние Олимпийские игры.

"К сожалению, в Японии есть люди, которые предвзято смотрят на политическую систему Китая... и распространяют слухи о правах человека в Синьцзяне и Гонконге. Учитывая, что Китай поддержал проводившее Олимпиаду Токио, я думаю, что Япония должна иметь хорошие намерения в отношении наших Игр", — сказал Конг, добавив, что, похоже, Олимпиаду использовали как "политический инструмент".

Конг был более жестким, когда обсуждал напряженность вокруг Тайваня, на который претендует Китай, поскольку президент Си Цзиньпин пытается отстаивать претензии своей страны по суверенитету острова, управляемого демократическими силами.

Ранее в этом месяце бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Япония и Соединенные Штаты не смогут стоять в стороне, если Китай нападет на Тайвань и Пекин должен это понять. читать больше

Эти комментарии вызвали гнев в Пекине, когда министерство иностранных дел Китая вызвало посла Японии в Пекине на экстренное совещание.

"Недавно Япония предпринимала некоторые негативные шаги по отношению к Тайваню, говоря, что "чрезвычайная ситуация на Тайване – это японская чрезвычайная ситуация. Это односторонняя провокация, и мы не можем ее принять ", – сказал Конг.

Конг также раскритиковал "Саммит за демократию", организованный президентом США Джо Байденом на прошлой неделе, заявив, что само мероприятие было "против демократии".

"Судить о демократии любой страны могут только сами люди этой страны", — добавил Конг.

Как сообщали ранее "Комментарии", Китай заявляет, что бойкоты не повлияют на успех Олимпиады, ведь большинство стран все же поддержало мероприятие.

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