Односторонняя провокация: почему Пекин просит поддержки у Японии в проведении Олимпийских игр

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Посланник Китая в Японии Конг Сюанью в четверг, 16 декабря, заявил, что предстоящие Зимние Олимпийские игры в Пекине, к сожалению, "использовались как политический инструмент", и попросил поддержки Японии, в то же время предупредив Токио не вмешиваться в Тайвань. Об этом сообщает Reuters.
Женщина проходит мимо трибуны для зрителей Зимних Олимпийских игр в Пекине - Reuters
Речь Конга состоялась в то время, когда члены Либерально-демократической партии (LPD) премьер-министра Японии Фумио Кисиды призвали к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине в феврале.
Соединенные Штаты и другие страны объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине из-за, по их словам, нарушений прав человека в Гонконге и китайском регионе Синьцзян, но Япония еще не приняла решения.
Ранее в четверг, 9 декабря, Кисида заявил, что пока не планирует посещать Зимние Олимпийские игры.
Конг был более жестким, когда обсуждал напряженность вокруг Тайваня, на который претендует Китай, поскольку президент Си Цзиньпин пытается отстаивать претензии своей страны по суверенитету острова, управляемого демократическими силами.
Ранее в этом месяце бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Япония и Соединенные Штаты не смогут стоять в стороне, если Китай нападет на Тайвань и Пекин должен это понять. читать больше
Эти комментарии вызвали гнев в Пекине, когда министерство иностранных дел Китая вызвало посла Японии в Пекине на экстренное совещание.
Конг также раскритиковал "Саммит за демократию", организованный президентом США Джо Байденом на прошлой неделе, заявив, что само мероприятие было "против демократии".
Как сообщали ранее "Комментарии", Китай заявляет, что бойкоты не повлияют на успех Олимпиады, ведь большинство стран все же поддержало мероприятие.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости