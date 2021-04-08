Огромный варан устроил беспорядок в магазине Таиланда (ВИДЕО)



















Жители города Накхонпатхом, расположенного в центральной части Таиланда, публикуют в социальных сетях впечатляющие видеоролики, на которых можно увидеть, как крупный варан карабкается по полкам в супермаркете.

Крупный варан распугал посетителей магазина (фото из открытых источников)

Несмотря на то, что такие ящерицы в Таиланде не редкость, они могут быть опасны, особенно, если их разозлить. Но то, что варан зашел в магазин и устроил там небольшой погром, было весьма неожиданным. На видеоролике видно, что "настоящая Годзилла" (так животное называют в соцсетях) карабкается вверх по полках, сбрасывая с них товары, чтобы добраться к самому верху.

И несмотря на то, что картина довольно устрашающая, некоторые посетители не очень испугались и начали фотографироваться с ящерицей на заднем фоне, смеяться, в также кидали подбадривающие реплики, чтобы варану удалось добраться на вершину стеллажа. Там ящерица пролежала некоторое время, наслаждаясь теплом, исходящим от ламп на потолке.

Продавец супермаркета позвонил в полицию, а те вызвали специалистов по отлову животных. На некоторое время "Годзиллу" усыпили с помощью транквилизаторов, чтобы вернуть его в прежнюю среду.

Отметим, что на теле варанов есть участки со слабым ядом, однако тайские монстры боятся человека и всегда стараются убежать первыми.

Напомним, что женщина, отдыхающая на Бали, решила подержать в руках маленького синекольчатого осьминога, который, как позже выяснилось, способен убить человека всего за несколько минут.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в штате Новый Южный Уэльс (Австралия) мыши "захватили" фермы и супермаркеты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!