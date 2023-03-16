Они нас не уважают: жители Бали исполнены страха из-за наплыва россиян

Жители индонезийского острова Бали боятся потерять работу из-за массового наплыва россиян. В прошлом году на Бали прилетели около 60 тыс. граждан РФ. А с сентября, когда Кремль объявил мобилизацию, их приезжает 20 тысяч каждый месяц. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Al-Jazeera.



Русские массово бегут от войны на Бали. Фото из открытых источников

Граждане РФ бегут из своей страны из-за страха попасть в армию, а также из-за экономических последствий, вызванных войной. На курортном острове Бали россияне начали работать нянями, водителями такси, парикмахерами, инструкторами по серфингу, гидами или предлагать услуги сексуального характера.

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Власти Бали пытаются обуздать стихийное явление нелегальной работы среди туристов, ведь таким образом отбирают заработок у местных граждан. Проблемы оказались настолько серьезными, что губернатор острова Вейан Костер обратился к правительству с просьбой усилить визовый режим для граждан России и Украины.

"Почему эти две страны? Они воюют, поэтому в их странах опасно, и они стекаются на Бали. Многие приезжают на Бали не для отдыха, а для того, чтобы найти комфорт, в том числе для работы", — говорит Костера.

Хотя количество прибывающих на остров украинцев возросло, однако их значительно меньше, а большинство жалоб и споров относительно нелегальных работников направлены в сторону россиян. Они приехали на балы и начали работать без соответствующих документов, включая рабочую визу.

Местные власти пытаются обуздать явление нелегальной работы иммигрантов, поэтому в начале марта они создали оперативную группу из офицеров полиции и чиновников. За первую неделю работы вновь группа обнаружила шесть нарушителей, все оказались россиянами. Трое были вовлечены в секс-индустрии, двое работали инструкторами, а еще один россиянин был тренером по теннису. Все они получили приказ о депортации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сербский перевозчик ввел новые удобства для россиян.

Также "Комментарии" сообщал, что путешествовавшая в Европе россиянка села в такси к украинке в Австрии. Женщина описала то, что произошло дальше.