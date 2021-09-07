Опасный вирус Nipah вновь активизировался в Индии

В Индии зафиксированы случаи инфицирования вирусом Nipah. Об этом сообщает издание Indian Express.

Число зараженных растет, фото Scroll.in

Подросток, который заболел этим вирусом, умер в частной больнице в Кожикоде. Мальчику было 12 лет. От него заразились его родственники и медицинский персонал больницы. Смертельный случай произошел в южном штате Керала.

Сообщается, что у ребенка были симптомы энцефалита и миокардита. Анализы парня отправили в Национальный институт вирусологии (NIV). Там подтвердили, что у больного был вирус Nipah.

В штат Керала выехали специалисты государственного учреждения по охране здоровья. Список контактов 12-летнего мальчика расширился до 188 человек. Из них 20 считаются такими, что имели первичный контакт с умершим. Эти люди имеют высокий уровень риска. У двух медицинских работников начали проявляться симптомы.

Последняя вспышка вируса была в 2018 году. Тогда в Кожикоде было зарегистрировано 18 подтвержденных случаев, из которых 17 привели к смерти. В Бангладеше вирус обнаруживали в 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010 и 2011 годах. В Индии вспышки пока были обнаружены в двух штатах Западной Бенгалии и Керале.

Вирус Nipah был окончательно установлен как зоонозная инфекция. Вирус был выделен и идентифицирован в 1999 году. Болезнь названа в честь деревни в Малайзии Сунгай — Nipah.

Вирус может передаваться через зараженную пищу или непосредственно между людьми. Возбудителем, который вызывает энцефалит NiV, является РНК-содержащий вирус семейства Paramyxoviridae, рода Henipavirus, что тесно связан с вирусом Hendra (HeV), который был выделен в Австралии в 1994 году.

Человек также может заразиться, если он тесно контактирует с зараженным животным — летучими мышами или другими животными, такими как свиньи, — или их жидкостями, такими как слюна или моча.

Как сообщал портал "Комментарии", в Индии от таинственной лихорадки умирают дети. Врачи из пострадавших районов — Агра, Матхура, Майнпури, Эта, Касгандж и Фирозабад — говорят, что симптомы похожи на вирусную лихорадку денге, переносимую комарами.

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