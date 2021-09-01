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Главная Новости Мир Азия В Индии от таинственной лихорадки умирают дети: что говорят врачи
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В Индии от таинственной лихорадки умирают дети: что говорят врачи

Дети, которые лежат в больницах, очень быстро умирают

сегодня, 18:10
Автор:

Козлова Альбіна

В Индии от таинственной лихорадки умирают дети: что говорят врачи

В Индии от таинственной лихорадки умирают дети, фото PTI

На севере Индии умерло уже 50 детей. Анализы не выявили у них коронавируса. Об этом сообщает BBC News.

Больше недели болезнью заражаются все больше детей из сельской местности самого населенного штата Индии. В больницах находятся несколько сотен детей с похожими симптомами.

У детей болезнь проявляется в виде высокой температуры, боли в суставах, головной боли, обезвоживания, тошноты, редко у больных есть высыпания на конечностях.

У умерших брали анализ на Covid-19, однако положительных результатов лаборанты не получили. Врачи из пострадавших районов — Агра, Матхура, Майнпури, Эта, Касгандж и Фирозабад — говорят, что симптомы похожи на вирусную лихорадку денге, которая разносится комарами.

У больных детей медики фиксировали пониженное содержание тромбоцитов, что может свидетельствовать о тяжелой формой денге. По словам доктора Нита Кульшрестха, главы отдела здравоохранения района Фирозабад, дети, которые лежат в больницах, очень быстро умирают с момента появления первых симптомов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сочетание эпидемии Covid-19 и денге может стать очень опасным для здоровья населения тропических стран Азии.

Ежегодно во всем мире регистрируется почти 100 миллионов тяжелых случаев денге, сопровождающихся сильными кровотечениями и нарушениями работы внутренних органов. Однако до сих пор непонятно, только эпидемия денге является причиной смертей, вызванных лихорадкой в Уттар-Прадеше или что-то еще.

Как сообщал портал "Комментарии", в Стамбуле на предприятии по выработке традиционного турецкого одеколона для рук и дезинфицирующего средства произошел сильный пожар. Пламя охватило цеха предприятия. Очевидцы слышали взрывы во время пожара.




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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-58387520
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