Отказ арестовать Путина подрывает международный статус Монголии — Костин

Вчера, 2 сентября, российский диктатор Владимир Путин прибыл с визитом в Монголию, ставя страну перед сложным выбором — выполнить свои международные обязательства перед Международным уголовным судом (МКС) и арестовать его, или отказаться и рисковать своей международной субъектностью. К сожалению, Монголия выбрала второй вариант.

Отказ арестовать Путина подрывает международный статус Монголии

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин жестко отреагировал на этот шаг Монголии, назвав его унижением для страны и использованием ее в геополитической игре Путина. По его словам, Монголия сознательно поставила под удар свою международную субъектность, отказавшись выполнить свои обязательства перед МКС, юрисдикцию которого Улан-Батор признает.

"Сегодня пути унизил Монголию, цинично использовав ее в качестве разменной монеты в своей геополитической игре. Хотел бы напомнить представителям власти этой страны, что способность придерживаться своих обязательств по международному праву — один из основных критериев принадлежности государства к цивилизованному миру. Мира, который ценит человеческую жизнь и свободу ", – подчеркнул Костин.

Костин подчеркнул, что предоставление гарантий безопасности человеку, обвиняемому в военных преступлениях, создает опасный прецедент, который может иметь далеко идущие последствия для международного сообщества. Он отметил, что Украина, которая сама испытала агрессию со стороны РФ, хорошо знает цену независимости и будет продолжать активное сотрудничество с международными партнерами.

Читайте на портале "Комментарии" — Министерство иностранных дел Украины выразило резкое недовольство в адрес властей Монголии, которая отказалась арестовать президента России Владимира Путина. Об этом пишет издание BILD.