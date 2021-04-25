Отставка Пашиняна: усилит ли Россия свое влияние на Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своем уходе в отставку. Эту информацию он озвучил во время своего обращения к народу страны в воскресенье, 25 апреля. Таким образом, в Армении смогут провести внеочередные выборы, которые запланированы на 20 июня.

Никол Пашинян и Владимир Путин - фото: РБК

Был ли у Пашиняна другой выход? Как события могут развиваться далее? Усилится ли российское влияние на Армению? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

Пашинян обновит свой мандат доверия и разгромит оппонентов

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса подчеркивает, что досрочные выборы — это идея Пашиняна.

"Он таким образом обновит свой мандат доверия и разгромит оппонентов, которые этих выборов опасаются. По рейтингам они проигрывают премьер-министру и его партии. Скорее всего, партия Пашиняна займёт первое место, а оппозиция, если не сможет мобилизовать своих сторонников и предложить внятную и адекватную альтернативу, будет ещё сильнее ослаблена", — прогнозирует Илия Куса.

Он также отмечает, что российское влияние и так усилилось в Армении по итогам войны в Нагорном Карабахе. Пашинян Москву вполне устраивает, считает эксперт.

"Пашинян уходит, чтобы остаться"

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко называет отставку Пашиняна вполне прогнозируемым явлением. И не только потому, что месяц назад тот сам заявлял, что в апреле добровольно уйдет с поста премьера с тем, чтобы провести досрочные выборы в Армении.

"Дело в том, что поражение осенью от Азербайджана наложилось на ряд других экономических факторов, которые пытались гиперболизировать в обществе пророссийские силы, да и сам Кремль. Москва не воспринимает Пашиняна, особенно учитывая то, что он — продукт новых изменений, изменений, которым противится Москва на всем постсоветском пространстве. Так или иначе, большая часть армянского общества склонялась к необходимости провести выборы. Поэтому противиться большинству в такой ситуации — это терять очки", — поясняет Богдан Петренко.

По его мнению, отставка Пашиняна — это не проигрыш Кремлю. Скорее — попытка вовремя "выпустить пар" и доказать свою легитимность правящей силой Армении.

"Дело в том, что ни одна политическая сила на сегодня даже близко не получает того результата, который, согласно соцопросам, получит Блок Пашиняна "Мой шаг". Да, правящая партия Армении вряд ли получит такую поддержку, как в прошлый раз, — около 70%. Отдельные опросы дают ей до трети голосов тех, кто определился с выбором. Но и это — гораздо больше, чем у ближайших конкурентов, — отмечает Богдан Петренко. — Поэтому партия власти может претендовать на то, чтобы формировать и следующее правительство. Пашинян уходит, чтобы остаться, чтобы иметь доверие в послевоенной Армении и в то же время — снять напряжение в обществе".

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