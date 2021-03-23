Досрочные выборы и политический кризис в Армении: как может ситуация развиваться дальше

На фоне политического кризиса и протестов в Армении назначили внеочередные парламентские выборы. Они пройдут 20 июня. Как может ситуация развиваться дальше? Какие ходы может сделать Россия, активно влияющая на положение дел в Армении?





Политолог, кандидат политических наук, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли отмечает: "В принципе, Россия уже добилась своего. А именно — перевыборов. Цель — отстранение от власти премьера Никола Пашиняна, который, по мнению Кремля, является проамериканским политиком, ведущим политику вразрез с российскими интересами".





Именно поэтому, считает эксперт, Кремль позволил Азербайджану при поддержке Турции отвоевать осенью прошлого года значительную часть территории Нагорного Карабаха.





"Пашинян взял на себя весь негатив за военное поражение. Последней каплей для Кремля было заявление Пашиняна о неэффективности российских систем ПВО во время военных действий", — говорит Максим Яли.





По его мнению, отстранение Пашиняна от власти также важно для Кремля с точки зрения формирования негативного общественного мнения в РФ и в странах-участниках ОДКБ относительно последствий т.н. "цветных революций".





"Как и Порошенко, а ранее Ющенко в Украине, Пашинян пришел к власти с огромным кредитом доверия и надеждами на реформы и борьбу с коррупцией. Однако в результате военного поражения и подписания аналога "Минских соглашений", его рейтинг резко упал. И теперь у оппозиции, которая ориентируется экономически и геополитически на Кремль, есть все шансы вернуть власть. Как говорится: "Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить"", — резюмирует Максим Яли.





По мнению политолога-международника Дениса Пилаша, объявление досрочных выборов стало для премьер-министра Никола Пашиняна выходом из опасной ситуации, когда обозреватели всерьез говорили об угрозе военного переворота. Однако политический кризис на этом не остановится.







"Прошлогодняя война с Азербайджаном перечеркнула надежды на прогрессивные реформы, теплившиеся после "Бархатной революции" 2018 года и падения режима Сержа Саргсяна. Протесты с участием армянских националистов (как пророссийских, так и прозападных), начавшиеся после подписания в ноябре-2020 соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, создали атмосферу непрекращающейся нестабильности, нависающей над премьером Пашиняном. В итоге уголовные дела против олигарха Гагика Царукяна так и повисли в воздухе, а правившая в 1995-2018 годах Республиканская партия Армении увидела шанс на восстановление своего утраченного влияния", — подчеркивает политолог-международник.





Впрочем, отмечает он, возвращение представителей предыдущей власти видится для большинства избирателей куда худшей альтернативой, чем даже дискредитированный поражением в Карабахе Пашинян.





"Не удивительно, что кандидатом на пост главы правительства от оппозиционного альянса избран Вазген Манукян, с которым ассоциируются победы Карабахского конфликта 1990-х, а не кто-то из фигур недавнего режима Саргсяна. По опросам, показатели правящей партии "Гражданский договор" и ее альянса "Мой шаг" сократились более чем вдвое, по сравнению с 70% на предыдущих выборах. И продолжают падать. Однако всё еще на порядок опережают рейтинг любой оппозиционной партии. Так что хоть деятельность Пашиняна оценивают существенно хуже, чем до войны, но остальных политиков — еще ниже", — акцентирует Денис Пилаш.





Поэтому ожидается, что политическая сила Пашиняна вновь займет первую строчку на летних выборах. При этом настоящим победителем будет апатия и разочарование во всех политиках — как старых, так и "новых".





"Несмотря на попытки Пашиняна проводить внешнеполитическую линию на многовекторное сотрудничество как с Западом, так и Россией, для последней он выступает раздражителем — как лидер, приведенный к власти революционным путем. Мрачная прошлогодняя шутка "Кого Кремль поддерживает в конфликте Азербайджана и Армении? — Конфликт" обрела новое измерение. Формальная союзница Армении по ОДКБ — Россия — не только заняла показательно "равноудаленную" позицию во время военных действий, но и стремиться подогревать нестабильность внутри страны, чтобы еще сильнее усиливать свое влияние. Характерно, что даже триггером конфликта военной верхушки с премьер-министром называли неодобрительные слова последнего по отношению к российскому вооружению (ракетному комплексу "Искандер"). Ожидается, что в предвыборной гонке РФ будет поддерживать оппозиционные силы, чтобы максимально подорвать влияние действующего премьер-министра", — заключает Денис Пилаш.





Никол Пашинян (фото из открытых источников)

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