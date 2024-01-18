Пакистан нанес ответный удар по территории Ирана

Пакистан заявил, что провел удары по специальным целям группировок боевиков в провинции Систан и Белуджистан, находящейся на территории Ирана. Таким образом, Пакистан ответил на недавние атаки Ирана по своей территории, которые по заявлениям Тегерана были совершены против террористов.



Иракская провинция Систан и Белуджистан, атакованная Пакистаном. Фото из открытых источников

Пакистан атаковал ракетами посты двух боевых группировок – Фронта освобождения Белуджистана и Армии освобождения Белуджистана – вблизи города Сераван в иранской провинции Систан и Белуджистан. Формально целью атаки не являлись объекты иранских войск.

"Сегодня утром Пакистан нанес серии высокоскоординированных и специально нацеленных точных военных ударов по приютам террористов в провинции Систан и Белуджистан в Иране", — говорится в заявлении МИД Пакистана с приложением, что "несколько террористов были убиты".

Также в Министерство иностранных дел Пакистана указали в официальном заявлении, что целью атаки, предпринятой спецслужбами, были "террористы". При этом было заверено, что Пакистан "полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Ирана".

Местные СМИ сообщают, что в результате удара были убиты 3 женщин и 4 детей.

Напомним, что 16 января Иран нанес удары по территории Пакистана ракетами и дронами. Тегеран сообщил, что основными целями стали боевики суннитской группировки "Джейш аль-Адль". В Исламабаде резко отреагировали на такие действия и указали, что "это нарушение территориальной целостности Пакистана", а действия Ирана "совершенно неприемлемы и могут иметь серьезные последствия".

Белуджистан – это исторический регион, расположенный на территории Ирана, Пакистана и Афганистана. Его населяют преимущественно этнические белуджаны. Некоторые из них сформировали боевые группировки, чтобы отделиться от трех стран и создать "Великий Белуджистан".



