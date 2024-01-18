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Пакистан нанес ответный удар по территории Ирана

После ударов Ирана по территории Пакистана последние ответили и атаковали боевиков, однако уже на иранских землях.

сегодня, 09:40
Автор:
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Slava Kot
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Пакистан заявил, что провел удары по специальным целям группировок боевиков в провинции Систан и Белуджистан, находящейся на территории Ирана. Таким образом, Пакистан ответил на недавние атаки Ирана по своей территории, которые по заявлениям Тегерана были совершены против террористов.

Пакистан нанес ответный удар по территории Ирана

Иракская провинция Систан и Белуджистан, атакованная Пакистаном. Фото из открытых источников

Пакистан атаковал ракетами посты двух боевых группировок – Фронта освобождения Белуджистана и Армии освобождения Белуджистана – вблизи города Сераван в иранской провинции Систан и Белуджистан. Формально целью атаки не являлись объекты иранских войск.

"Сегодня утром Пакистан нанес серии высокоскоординированных и специально нацеленных точных военных ударов по приютам террористов в провинции Систан и Белуджистан в Иране", — говорится в заявлении МИД Пакистана с приложением, что "несколько террористов были убиты".

Также в Министерство иностранных дел Пакистана указали в официальном заявлении, что целью атаки, предпринятой спецслужбами, были "террористы". При этом было заверено, что Пакистан "полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Ирана".

Местные СМИ сообщают, что в результате удара были убиты 3 женщин и 4 детей.

Напомним, что 16 января Иран нанес удары по территории Пакистана ракетами и дронами. Тегеран сообщил, что основными целями стали боевики суннитской группировки "Джейш аль-Адль". В Исламабаде резко отреагировали на такие действия и указали, что "это нарушение территориальной целостности Пакистана", а действия Ирана "совершенно неприемлемы и могут иметь серьезные последствия".

Белуджистан – это исторический регион, расположенный на территории Ирана, Пакистана и Афганистана. Его населяют преимущественно этнические белуджаны. Некоторые из них сформировали боевые группировки, чтобы отделиться от трех стран и создать "Великий Белуджистан".




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Источник: https://twitter.com/afp/status/1747847824883290306?s=46
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