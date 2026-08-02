Пашинян подал в отставку вместе с правительством: что произошло в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян официально подал в отставку вместе со всем составом правительства. Соответствующее заявление глава правительства обнародовал в Facebook, объяснив, что это конституционная процедура после начала работы новоизбранного парламента.

Никол Пашинян. Фото из открытых источников

2 августа начала работу первая сессия Национального собрания Армении девятого созыва. Согласно Конституции страны, с этого момента действующее правительство автоматически слагает свои полномочия. Пашинян сообщил, что подписал заявление об отставке Кабинета министров и направил его президенту для официального оформления процедуры.

Несмотря на формальную отставку, смены власти не произойдет. До назначения нового состава Кабинета министров правительство будет продолжать выполнять свои обязанности в статусе исполняющего обязанности. Ожидается, что президент Армении в ближайшее время назначит нового премьер-министра по представлению парламентского большинства. Скорее всего, этот пост снова займет именно Никол Пашинян.

Причина состоит в результатах парламентских выборов, на которых партия Пашиняна "Гражданский договор" одержала убедительную победу, одержав почти половину голосов избирателей и обеспечив себе большинство в Национальном собрании. Сам премьер ранее заявлял, что политическая сила самостоятельно сформирует новое правительство.

Таким образом, нынешняя отставка правительства не является следствием политического кризиса или потери доверия, а обязательным этапом формирования нового Кабинета министров после начала работы парламента нового созыва. Если парламентское большинство выдвинет кандидатуру Пашиняна, он сможет снова возглавить правительство уже после завершения предусмотренных законом процедур.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пашинян рассказал о разговоре с Путиным. Заявил, что Армения больше не будет зависима только от одного партнера