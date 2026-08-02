logo_ukra

BTC/USD

63217

ETH/USD

1869.45

USD/UAH

44.64

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Азія Пашинян подав у відставку разом з урядом: що сталося у Вірменії
commentss НОВИНИ Всі новини

Пашинян подав у відставку разом з урядом: що сталося у Вірменії

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян та його уряд склали повноваження за вимогами Конституції.

2 серпня 2026, 12:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян офіційно подав у відставку разом з усім складом уряду. Відповідну заяву глава уряду оприлюднив у Facebook, пояснивши, що це є конституційною процедурою після початку роботи новообраного парламенту.

Пашинян подав у відставку разом з урядом: що сталося у Вірменії

Нікол Пашинян. Фото з відкритих джерел

2 серпня розпочала роботу перша сесія Національних зборів Вірменії дев’ятого скликання. Відповідно до Конституції країни, із цього моменту чинний уряд автоматично складає свої повноваження. Пашинян повідомив, що підписав заяву про відставку Кабінету міністрів і направив її президентові для офіційного оформлення процедури.

Попри формальну відставку, зміни влади не станеться. До призначення нового складу Кабінету міністрів уряд продовжуватиме виконувати свої обов’язки у статусі виконувача обов’язків. Очікується, що президент Вірменії найближчим часом призначить нового прем’єр-міністра за поданням парламентської більшості. Найімовірніше, цю посаду знову обійме саме Нікол Пашинян.

Причина полягає в результатах парламентських виборів, на яких партія Пашиняна "Громадянський договір" здобула переконливу перемогу, отримавши майже половину голосів виборців та забезпечивши собі більшість у Національних зборах. Сам прем’єр раніше заявляв, що політична сила самостійно сформує новий уряд.

Таким чином, нинішня відставка уряду є не наслідком політичної кризи чи втрати довіри, а обов’язковим етапом формування нового Кабінету міністрів після початку роботи парламенту нового скликання. Якщо парламентська більшість висуне кандидатуру Пашиняна, він зможе знову очолити уряд уже після завершення передбачених законом процедур.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Пашинян розповів про розмову з Путіним. Заявив, що Вірменія більше не буде залежною лише від одного партнера



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/videos/1355180486599846
Теги:

Новини

Всі новини