Пашинян подав у відставку разом з урядом: що сталося у Вірменії

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян офіційно подав у відставку разом з усім складом уряду. Відповідну заяву глава уряду оприлюднив у Facebook, пояснивши, що це є конституційною процедурою після початку роботи новообраного парламенту.

Нікол Пашинян. Фото з відкритих джерел

2 серпня розпочала роботу перша сесія Національних зборів Вірменії дев’ятого скликання. Відповідно до Конституції країни, із цього моменту чинний уряд автоматично складає свої повноваження. Пашинян повідомив, що підписав заяву про відставку Кабінету міністрів і направив її президентові для офіційного оформлення процедури.

Попри формальну відставку, зміни влади не станеться. До призначення нового складу Кабінету міністрів уряд продовжуватиме виконувати свої обов’язки у статусі виконувача обов’язків. Очікується, що президент Вірменії найближчим часом призначить нового прем’єр-міністра за поданням парламентської більшості. Найімовірніше, цю посаду знову обійме саме Нікол Пашинян.

Причина полягає в результатах парламентських виборів, на яких партія Пашиняна "Громадянський договір" здобула переконливу перемогу, отримавши майже половину голосів виборців та забезпечивши собі більшість у Національних зборах. Сам прем’єр раніше заявляв, що політична сила самостійно сформує новий уряд.

Таким чином, нинішня відставка уряду є не наслідком політичної кризи чи втрати довіри, а обов’язковим етапом формування нового Кабінету міністрів після початку роботи парламенту нового скликання. Якщо парламентська більшість висуне кандидатуру Пашиняна, він зможе знову очолити уряд уже після завершення передбачених законом процедур.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Пашинян розповів про розмову з Путіним. Заявив, що Вірменія більше не буде залежною лише від одного партнера