Це не сподобається Путіну: що Пашинян прямо заявив російському диктатору

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розкрив подробиці нещодавньої телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним. За його словами, він прямо заявив очільнику Кремля, що Вірменія має законне право шукати альтернативні шляхи розвитку і більше не збирається опинятися в ситуації, коли залежить лише від одного партнера.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Пашинян зазначив, що під час розмови сторони змогли знайти взаєморозуміння щодо низки питань, однак ключовою темою стало право Єревана самостійно визначати власний зовнішньополітичний курс.

"Я сказав президенту Росії, що ми оголосили про цей шлях і підемо ним, особливо зараз, коли народ Вірменії проголосував за це. Я не уявляю, щоб ми в результаті нашої політики могли опинитися в ситуації, коли Вірменія не матиме альтернатив. Той час минув, коли у нас не було альтернатив", – заявив Пашинян.

За словами Пашиняна, труднощі з експортом вірменських товарів до Росії та країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) виникли саме після того, як Єреван оголосив про політику диверсифікації міжнародних зв'язків. Прем'єр також різко висловився щодо майбутнього ЄАЕС. На його думку, якщо нинішні проблеми не будуть швидко вирішені, це може стати "початком кінця" інтеграційного об'єднання.

Водночас Пашинян підкреслив, що Вірменія наразі не планує виходити з ЄАЕС. За його словами, питання полягає не у виході країни з союзу, а в ефективності роботи самого об'єднання.

Телефонна розмова між Путіним і Пашиняном відбулася 27 липня з ініціативи вірменської сторони. Як повідомляв Кремль, одним з головних питань стали обмеження на імпорт окремих вірменських товарів до Росії через спроби зменшення залежності Вірменії від Москви.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в РФ погрожують, прогнозують Вірменії глибоку кризу та звинувачують ЄС у маніпуляціях.